La Audiencia de Álava condena a un hombre a 46 años de prisión por agresión sexual y prostitución de menores

La Audiencia Provincial de Álava ha condenado a 46 años de prisión a un hombre por agresión sexual y prostitución de menores, entre otros delitos cometidos sobre tres menores, entre ellos un delito continuado de utilización de menores para la elaboración de material pornográfico, según la sentencia hecha pública este miércoles.

El condenado contactó desde enero de 2023 con los menores en el entorno del campo del fútbol de un colegio de Vitoria, llegó a mantener relaciones sexuales con ellos, a los que entregaba pequeñas cantidades de dinero, y en algunos casos fotografió estas relaciones y a los menores desnudos.

En concreto, el tribunal le considera autor de tres delitos de agresión sexual a menor de 16 años, dos de ellos continuados (la Audiencia le impone 11 y 10 años de cárcel, respectivamente) y el tercero en grado de tentativa (3 años de prisión).

Asimismo, se le imputan dos delitos continuados de hacer presenciar actos de carácter sexual (2 años, 6 meses y un día de cárcel por cada uno de ellos); un delito continuado de utilización de menores para la elaboración de material pornográfico (8 años de prisión) y tres delitos de prostitución de menores de 16 años (3 años de cárcel por cada uno de ellos).

Además de la pena de prisión, el acusado, que reconoció los hechos durante la vista oral, deberá también indemnizar con 20.000 euros a dos de los menores y con 2.000 euros al tercero, y también establece prohibiciones de comunicación y aproximación a los mismos, entre otras penas accesorias.

El tribunal declara probado que el acusado mantuvo a lo largo de 2023 diversos encuentros con los tres menores, que en el momento de los hechos tenían menos de 16 años, en los que les obligó a realizar "actos sexuales inconsentidos utilizando un mismo patrón de comportamiento, aprovechando la relación de amistad que primero trabó con ellos y ofreciéndoles a cambio dinero o invitándoles a determinadas actividades".

PEDÓFILO

En la resolución se recoge que el acusado presenta un cuadro compatible con un trastorno parafílico (trastorno de pedofilia) no filiada ni diagnosticada y que "sus facultades cognitivas y volitivas en el momento de la comisión de los hechos se encontraban conservadas en grado suficiente como para entender y querer sus comportamientos, conociendo y comprendiendo la moralidad de los mismos".

El tribunal precisa que el acusado reconoció los hechos durante la vista oral y que existió también "numerosa prueba" para condenarle, entre ella, el análisis del contenido de su teléfono móvil que corrobora el testimonio de los menores, que la Audiencia de Álava concluye ha sido "verosímil y creíble".

En relación con la pena de prisión, el fallo indica que se aplicará la limitación prevista en el artículo 76 del Código Penal que establece que el "máximo efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido". Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

HECHOS PROBADOS

La sentencia da por probado que el ahora condenado, cuando menos desde el mes de enero de 2023, comenzó a relacionarse con menores de edad por la zona del campo de fútbol de un colegio de Vitoria-Gasteiz. El procesado pretendía ganarse la confianza de algunos de los menores para poder mantener relaciones sexuales con ellos.

En concreto, consiguió verse con mayor asiduidad con un menor que en el momento de los hechos tenía 14 años de edad, otro con 11 años y un tercero con 10 años de edad. Con el propósito de obtener satisfacción sexual, conseguía quedarse a solas con dos de los menores en el dormitorio del domicilio del procesado, y en otras ocasiones en el dormitorio del domicilio de uno de los menores.

El condenado llegó a mantener relaciones sexuales con los menores y en algunos casos a fotografiar estas relaciones y a los menores desnudos. Con el fin de que estos menores siguieran acudiendo a sus encuentros y accedieran a sus deseos sexuales, les entregaba determinadas cantidades de dinero, entre 10 y 15 euros.

En una de la ocasiones en las que una de las víctimas se resistió a mantener relaciones sexuales, el menor salió corriendo en dirección a su casa, siendo perseguido por el procesado, quien no le dio alcance. La madre de este menor interpuso denuncia por estos hechos con fecha de 29 de mayo de 2023.