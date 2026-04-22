Espana agencias

La Audiencia de Álava condena a un hombre a 46 años de prisión por agresión sexual y prostitución de menores

Guardar
Imagen 66GF6F3DTJFMDFUYLCKDYTWU3E

La Audiencia Provincial de Álava ha condenado a 46 años de prisión a un hombre por agresión sexual y prostitución de menores, entre otros delitos cometidos sobre tres menores, entre ellos un delito continuado de utilización de menores para la elaboración de material pornográfico, según la sentencia hecha pública este miércoles.

El condenado contactó desde enero de 2023 con los menores en el entorno del campo del fútbol de un colegio de Vitoria, llegó a mantener relaciones sexuales con ellos, a los que entregaba pequeñas cantidades de dinero, y en algunos casos fotografió estas relaciones y a los menores desnudos.

En concreto, el tribunal le considera autor de tres delitos de agresión sexual a menor de 16 años, dos de ellos continuados (la Audiencia le impone 11 y 10 años de cárcel, respectivamente) y el tercero en grado de tentativa (3 años de prisión).

Asimismo, se le imputan dos delitos continuados de hacer presenciar actos de carácter sexual (2 años, 6 meses y un día de cárcel por cada uno de ellos); un delito continuado de utilización de menores para la elaboración de material pornográfico (8 años de prisión) y tres delitos de prostitución de menores de 16 años (3 años de cárcel por cada uno de ellos).

Además de la pena de prisión, el acusado, que reconoció los hechos durante la vista oral, deberá también indemnizar con 20.000 euros a dos de los menores y con 2.000 euros al tercero, y también establece prohibiciones de comunicación y aproximación a los mismos, entre otras penas accesorias.

El tribunal declara probado que el acusado mantuvo a lo largo de 2023 diversos encuentros con los tres menores, que en el momento de los hechos tenían menos de 16 años, en los que les obligó a realizar "actos sexuales inconsentidos utilizando un mismo patrón de comportamiento, aprovechando la relación de amistad que primero trabó con ellos y ofreciéndoles a cambio dinero o invitándoles a determinadas actividades".

PEDÓFILO

En la resolución se recoge que el acusado presenta un cuadro compatible con un trastorno parafílico (trastorno de pedofilia) no filiada ni diagnosticada y que "sus facultades cognitivas y volitivas en el momento de la comisión de los hechos se encontraban conservadas en grado suficiente como para entender y querer sus comportamientos, conociendo y comprendiendo la moralidad de los mismos".

El tribunal precisa que el acusado reconoció los hechos durante la vista oral y que existió también "numerosa prueba" para condenarle, entre ella, el análisis del contenido de su teléfono móvil que corrobora el testimonio de los menores, que la Audiencia de Álava concluye ha sido "verosímil y creíble".

En relación con la pena de prisión, el fallo indica que se aplicará la limitación prevista en el artículo 76 del Código Penal que establece que el "máximo efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido". Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

HECHOS PROBADOS

La sentencia da por probado que el ahora condenado, cuando menos desde el mes de enero de 2023, comenzó a relacionarse con menores de edad por la zona del campo de fútbol de un colegio de Vitoria-Gasteiz. El procesado pretendía ganarse la confianza de algunos de los menores para poder mantener relaciones sexuales con ellos.

En concreto, consiguió verse con mayor asiduidad con un menor que en el momento de los hechos tenía 14 años de edad, otro con 11 años y un tercero con 10 años de edad. Con el propósito de obtener satisfacción sexual, conseguía quedarse a solas con dos de los menores en el dormitorio del domicilio del procesado, y en otras ocasiones en el dormitorio del domicilio de uno de los menores.

El condenado llegó a mantener relaciones sexuales con los menores y en algunos casos a fotografiar estas relaciones y a los menores desnudos. Con el fin de que estos menores siguieran acudiendo a sus encuentros y accedieran a sus deseos sexuales, les entregaba determinadas cantidades de dinero, entre 10 y 15 euros.

En una de la ocasiones en las que una de las víctimas se resistió a mantener relaciones sexuales, el menor salió corriendo en dirección a su casa, siendo perseguido por el procesado, quien no le dio alcance. La madre de este menor interpuso denuncia por estos hechos con fecha de 29 de mayo de 2023.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Yolancris e Isabel Sanchís reivindican el vestido de novia artesano en la 'Bridal'

Infobae

El Congreso rechaza el referéndum para salir de la OTAN que pide Podemos y divide al Gobierno

El Congreso rechaza el referéndum para salir de la OTAN que pide Podemos y divide al Gobierno

La Guardia Civil clausura en Gijón un criadero con 339 perros por sus malas condiciones

Infobae

Zapatero califica de "insólito" el proceso contra Begoña Gómez y rechaza haber cobrado por el rescate de Plus Ultra

Zapatero califica de "insólito" el proceso contra Begoña Gómez y rechaza haber cobrado por el rescate de Plus Ultra

Naroa Arrasate, plata europea en dos tiempos con 128 kilos y nuevo récord nacional

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PP y Vox sellan un acuerdo para gobernar en Aragón que permitirá la investidura de Jorge Azcón

PP y Vox sellan un acuerdo para gobernar en Aragón que permitirá la investidura de Jorge Azcón

Zapatero afea a María Corina Machado no haberse reunido con Sánchez: “En la vida es muy importante saber quién es agradecido”

Hacienda señala que Víctor de Aldama habría defraudado 1,6 millones de euros mediante el negocio de las mascarillas investigado en el ‘caso Koldo’

El PP vota que ‘no’ a la “prioridad nacional” y deja solo a Vox en el Congreso horas después de la investidura de Guardiola

La Fiscalía pide archivar la causa contra Begoña Gómez al no apreciar indicios de delito

ECONOMÍA

España cumple con Bruselas: cerró 2025 con un déficit del 2,4%, el menor en 18 años, y una deuda del 100,7%, la más baja desde hace seis

España cumple con Bruselas: cerró 2025 con un déficit del 2,4%, el menor en 18 años, y una deuda del 100,7%, la más baja desde hace seis

Pagar con el móvil o con tarjeta: qué es más seguro, cómo protege tus datos y qué ocurre si te roban

Aagesen asegura que España tiene un suministro “muy positivo” de queroseno a corto plazo y reservas “sólidas” de petróleo

La presión sobre el mercado de alquiler sigue al alza: el precio medio alcanza los 1205 euros y ya hay 141 interesados por anuncio

La Unión Europea plantea rebajas fiscales a la electricidad para hacer frente al impacto de la guerra en Oriente Medio

DEPORTES

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013

Davidovich habla sobre Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open: “Los dotes tenísticos los tiene, es cuestión de ponerlo en el buen camino para que sea un gran jugador”

La inversión millonaria de Jude Bellingham: compra un equipo, pero no es de fútbol

Topuria se burla de su rival Pimblett: “Me demostró que es una pequeña salchicha”

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional