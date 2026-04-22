El Senado aprueba solicitar que cese el bloqueo a sus proposiciones de ley en el Congreso

Madrid, 22 abr (EFE).- El Senado ha aprobado este miércoles una moción de "repulsa ante el bloqueo sistemático de su potestad legislativa", en la que exige a la Mesa del Congreso que tramite las proposiciones de ley que le remite, pues en esta legislatura están siendo todas prorrogadas con sucesivos plazos de enmiendas.

La moción ha sido aprobada por 147 senadores, de PP, Vox y UPN, mientras que han votado en contra 107, de PSOE, PNV, ERC, EH Bildu y los cinco partidos de la Izquierda Confederal, y se han abstenido seis, de Junts, CC y AHI.

En la moción, presentada por el PP, se recuerda que el Tribunal Constitucional ya ha sentenciado que esa práctica de la prórroga indefinida vulnera derechos de los parlamentarios y que "por consiguiente, su reiteración supondría dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia", prevaricar.

Hace referencia el PP en su moción a la sentencia del Constitucional de la semana pasada, referida a las 71 prórrogas que alcanzó un proyecto de ley entre 2020 y 2023, aunque en ese caso concreto se tramitaba por urgencia y no provenía del Senado.

No obstante, José Manuel Hernando, senador del PP, la ha considerado extrapolable por completo a lo que ocurre esta legislatura, pues ha dicho durante el debate que los tres diputados del PSOE y dos de Sumar de la Mesa del Congreso han de cambiar "mañana mismo" su comportamiento o el PP entenderá que prevarican, porque ahora ya conocen esa sentencia del Constitucional.

Uno de esos tres diputados socialistas es Francina Armengol, presidenta del Congreso, y hacia ella ha centrado su crítica la senadora María Salom, también del PP, al considerar que hace "un ninguneo" a las proposiciones de ley del Senado, algunas aprobadas con votos de muchos partidos, incluido el PSOE.

Ninguneo que, ha apuntado, le dictan desde el Gobierno, y por ello la moción del PP insta directamente al Gobierno a la hora de pedir que cese el bloqueo del Congreso.

El senador socialista Toni Magdaleno ha recordado que constitucionalmente existe en España un bicameralismo imperfecto, pero que el PP con el apoyo de Vox y UPN intentan desde el Senado un "bicameralismo agresivo o conflictivo".

La portavoz del PNV, Estefanía Beltrán de Heredia, ha señalado que es "paradójico" que el PP se queje esta legislatura de lo que ellos mismos hacían cuando tenían mayoría en la Mesa del Congreso, e incluso de lo que esta misma legislatura hacen en la Mesa del Senado.

"Esas acusaciones que hacen a la Mesa del Congreso sirven punto por punto a lo que ustedes están haciendo en la Mesa del Senado", ha enfatizado la senadora vasca, secundada por el portavoz de Junts, Eduard Pujol, que a continuación ha subrayado que el PP y el PSOE "son muy parecidos, los unos son la réplica de los otros".

Joan Queralt, de ERC, lo ha resumido así: "Que el Partido Popular pida respeto es un oxímoron, es igual que cuando habla de corrupción".

La senadora de Vox Paloma Gómez ha dicho que le parecía bien la solicitud del PP pero que quería que aceptaran su enmienda para incidir "en el sectarismo" de la Mesa del Congreso, hasta que el vicepresidente del Senado, Javier Maroto, le ha advertido que esa supuesta enmienda es inexistente, porque Vox no la ha registrado. EFE