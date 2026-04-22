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Feijóo dice que la Audiencia Nacional ha recordado a Sánchez que "aún hay leyes" en España

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Madrid, 22 abr (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este miércoles que la Audiencia Nacional ha recordado al Gobierno que "aún hay leyes y jueces en España" y que su actuación pesa más que "la voluntad" del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Feijóo ha hecho este comentario en un mensaje que ha publicado en la red social X, después de que la Audiencia Nacional rechazara el régimen de semilibertad para la exjefa de ETA Soledad Iparragirre, Anboto, y el exintegrante del Comando Donosti Juan Ramón Carasatorre.

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha desestimado la aplicación del régimen de semilibertad recogido en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a ambos presos de ETA y ha acordado que ambos permanezcan en segundo grado penitenciario, lo que supone su vuelta a prisión.

"El precio del pacto encapuchado con Bildu incluía liberar a Anboto, una de las terroristas más sanguinarias de ETA, condenada a 700 años de cárcel", ha señalado el dirigente popular.

Sin embargo, destaca que, a pesar de ello, la Audiencia Nacional le ha recordado al Gobierno que "aún hay leyes y jueces en España", y que pesan más que "la voluntad" de Sánchez: "La justicia y el respeto a las víctimas están por encima de los intereses de un gobierno", recalca. EFE

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