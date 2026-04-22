Vox no descarta que el voto del PP contra su idea de prioridad nacional influya en Aragón

Madrid, 22 abr (EFE).- La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha acusado este miércoles al PP de "boicotear a su propia compañera en Extremadura", la presidenta María Guardiola, al rechazar una iniciativa sobre la "prioridad nacional", y ha dicho que ya verán si esta postura influye en las negociaciones en Aragón.

"Pues ya veremos. Ya veremos qué decisión es la que adopta el Partido Popular, pero lo lógico es que lo que se puede a nivel autonómico, se debe de ver de poder también a nivel nacional", ha declarado Millán en el Congreso preguntada sobre la repercusión que pueda tener la votación en las negociaciones en Aragón.

El PP ha votado no a la moción sobre "prioridad nacional" que ha defendido hoy Vox en el Congreso, después de que el partido de Santiago Abascal haya rechazado la enmienda presentada por los populares.

El partido de Feijóo está a favor de la prioridad nacional en el acceso a ayudas públicas, pero tal y como figura en el acuerdo pactado y firmado con Vox para gobernar juntos en Extremadura la semana pasada, es decir, que esté basada en el arraigo y con arreglo a la Constitución y a la ley.

El rechazo del PP a la moción de Vox llega en plenas negociaciones para formar un gobierno de coalición en Aragón, algo que, según señalaron ambos partidos antes de la votación, podía ser cuestión de horas.

Millán ha dicho que espera que esta postura del PP no influya en Aragón, pero ha indicado que las peticiones de su partido van a ser "exactamente las mismas" que en Extremadura, y ha acusado a los populares de incoherencia.

"El PP boicotea a su propia compañera en Extremadura. Eso es lo que no se puede entender", ha añadido.

A continuación, ha insistido en que el PP "tiene un problema muy serio porque no tiene un proyecto común para España" y la dirección nacional "se dedica a boicotear" el acuerdo alcanzado en Extremadura.

También han hablado desde el PP de la votación y la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha afirmado que el PP no basa su acción política en retratar a nadie, sino en alcanzar acuerdos por el bien común.

"Quien se retrata es quien firma una cosa en Extremadura hace sólo unos días y no es capaz de votar lo mismo en el Congreso", ha escrito a través de X en una publicación acompañada del texto firmado la semana pasada. En Vox, ha agregado, "son muy libres de explicar por qué".

Los pactos entre PP y Vox, ha agregado, "no son encapuchados" porque no son "el PSOE". "A nosotros nos vincula lo que firmamos, por eso hemos votado en el Congreso exactamente lo mismo que acordamos en Extremadura", ha insistido. EFE