0-0. El West Ham deja vivo al Tottenham

Londres, 20 abr (EFE).- Tenía el West Ham United la oportunidad de hundir aún más al Tottenham Hotspur y acercarse a la salvación, pero la desperdició con un empate a cero contra un resacoso Crystal Palace que deja la pelea abierta en las cinco jornadas finales de Premier League.

Los 'Hammers', que venían de golear al Wolverhampton Wanderers, tuvieron la pólvora mojada en un encuentro que dominaron con bastante comodidad contra un Palace que notó los estragos de las celebraciones por haberse clasificado a las semifinales de la Conference League tras eliminar el pasado jueves a la Fiorentina.

Pero ni el 'Taty' Castellanos ni el brasileño Pablo estuvieron acertados de cara a la portería de Dean Henderson, mientras que en el Palace el que más ganas tenía de conseguir la victoria era Brennan Johnson, ex del Tottenham y héroe en la final de la Europa League, y en sus botas tuvo la mejor para dejar los tres puntos en casa con un disparo en la primera parte que rozó el palo izquierdo de la portería del West Ham.

En los diez minutos finales, el árbitro decidió anular un tanto a Ismaila Sarr por mano en la jugada de Jean-Philippe Mateta.

El punto supone que el West Ham sigue dos puntos por encima del Tottenham en la pelea por el descenso con cinco jornadas por disputarse, mientras que el Palace, que es decimotercero, lo tiene muy complicado para engancharse al tren europeo.

Además, este punto sumado por el West Ham confirma el descenso al Championship (Segunda división inglesa) del Wolverhampton Wanderers. El Burnley, si no gana este miércoles al Manchester City, también perderá la categoría. EFE