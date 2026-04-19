Sara Sorribes vuelve a ganar

Redacción deportes, 19 abr (EFE).- Sara Sorribes, que recientemente volvió a las pistas tras un tiempo retirada, ganó un título dos años después al imponerse en la final del torneo ITF 75 de Portoroz (Eslovenia) a la también española Leyre Romero por 6-4 y 6-1.

La jugadora de Castellón, que vivió su mejor momento con el bronce logrado en los Juegos Olímpicos de Paría 2024 junto a Cristina Bucsa, en el torneo de dobles femenino, decidió, poco después, apartarse del tenis profesional por motivos personales.

Sara Sorribes triunfó en Portoroz, donde ganó su primer título en más de dos años.

Tras su regreso, meses atrás, formó parte del equipo español de la Copa Billie Jean King que logró el pase a la fase final al vencer a Eslovenia. Ahora, la española vuelve a acercarse al nivel de antaño y apunta al WTA 1000 Madrid que arranca este martes. EFE