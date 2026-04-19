Espana agencias

Sara Sorribes vuelve a ganar

Guardar

Redacción deportes, 19 abr (EFE).- Sara Sorribes, que recientemente volvió a las pistas tras un tiempo retirada, ganó un título dos años después al imponerse en la final del torneo ITF 75 de Portoroz (Eslovenia) a la también española Leyre Romero por 6-4 y 6-1.

La jugadora de Castellón, que vivió su mejor momento con el bronce logrado en los Juegos Olímpicos de Paría 2024 junto a Cristina Bucsa, en el torneo de dobles femenino, decidió, poco después, apartarse del tenis profesional por motivos personales.

Sara Sorribes triunfó en Portoroz, donde ganó su primer título en más de dos años.

Tras su regreso, meses atrás, formó parte del equipo español de la Copa Billie Jean King que logró el pase a la fase final al vencer a Eslovenia. Ahora, la española vuelve a acercarse al nivel de antaño y apunta al WTA 1000 Madrid que arranca este martes. EFE

Últimas Noticias

El rey Juan Carlos sigue desde un barco auxiliar al Bribón, que logra el trofeo Xacobeo

Infobae

Un sismólogo detecta temblores de tierra por los conciertos de Rosalía en Barcelona

Infobae

Kostyuk gana el duelo ucraniano y el título de Rouen

Infobae

Evenepoel firma su primera victoria en la Amstel Gold Race

Infobae

3-2. El Forest complica aún más la vida al Tottenham

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Israel repudia al Gobierno de Pedro Sánchez por pedir que la UE rompa relaciones con Tel Aviv: “Se ha dedicado a difundir antisemitismo”

Israel repudia al Gobierno de Pedro Sánchez por pedir que la UE rompa relaciones con Tel Aviv: “Se ha dedicado a difundir antisemitismo”

Los rebeldes de Vox se reunirán el 20 de junio en Madrid para “construir una alternativa” frente a la deriva “totalitaria” del partido

Condenan a más de un año de prisión al comandante del puesto de la Guardia Civil de Tolosa, Guipúzkoa, por acoso laboral continuado: “Soy peor que Putin”

Yolanda Díaz confirma que dejará el Congreso al final de la legislatura y zanja su futuro electoral: “No voy a ir en ninguna lista, en absoluto”

Feijóo eleva el tono contra Sánchez en el arranque de la precampaña en Andalucía : “La gente está harta de tener un presidente de Gobierno que es un trilero”

ECONOMÍA

Víctor Arpa, abogado: “Si trabajas como interna y tu empleador ha fallecido, puede que estés perdiendo dinero”

Víctor Arpa, abogado: “Si trabajas como interna y tu empleador ha fallecido, puede que estés perdiendo dinero”

68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

Producir sin miedo volvió al mapa: el abastecimiento de alimentos ya no es solo una cuestión agrícola

El espejismo de la seguridad laboral: los accidentes caen por el fin de la temporalidad, no porque las empresas mejoren en prevención

Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

DEPORTES

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad