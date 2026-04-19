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La 1 arrasa con la final de la Copa del Rey, lo más visto del año en televisión

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Redacción deportes, 19 abr (EFE).- La 1, con un 19,4 %, conquistó las audiencias del sábado con la emisión de la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que reunió frente a la televisión a 4.286.000 espectadores, con un 37,3 % de cuota y 8.552.000 contactos.

La final de Copa fue lo más visto del año en televisión, tras las Campanadas de Nochevieja, siendo líder absoluto del día y en todas las franjas de edad de 4 a mayores de 65 años.

En la prórroga, la audiencia ascendió a una media de 4.705.000 seguidores, un 39,6 % de cuota y 6.585.000 espectadores únicos, y culminó con la tanda de penaltis, que se elevó hasta el 45,5 % de cuota, 5,2 millones de espectadores y más de 5,6 millones de contactos.

La actuación de Tony Grox & LUCYCALYS, con la canción T'amaré, ganadora del Benidorm Fest este 2026, durante el previo de la final de Copa en el estadio de la Cartuja, reunió a una media de 1.162.000 espectadores y un 15,2 % de cuota.

En cuanto a las plataformas de pago lo más visto del día fue también la final, emitida por Movistar Plus+, con una audiencia media de 281.000 espectadores y un 21,6 % de cuota, llegando a alcanzar los 316.000 espectadores, según Barlovento Comunicación. EFE

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