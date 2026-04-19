El canterano Xanet Olaiz renueva su contrato con el Alavés hasta 2028

Vitoria, 19 abr (EFE).- El prometedor jugador del Deportivo Alavés Xanet Olaiz seguirá siendo albiazul hasta el mes de junio de 2028 tras renovar su vínculo con el Glorioso.

El joven central guipuzcoano, formado en la cantera vitoriana desde categoría cadete, amplía su vínculo por dos temporadas tras ser referente en la exitosa campaña del Alavés B en Segunda Federación.

El zaguero, que cumplirá 21 años este verano, ha disputado este curso 28 encuentros en los que además ha anotado un gol.

Xanet debutó con el primer equipo en la Copa del Rey frente al Portugalete y es un habitual en los entrenamientos y convocatorias del equipo de Quique Sánchez Flores.

"Con esta renovación el Deportivo Alavés refuerza su apuesta por el talento joven y de cantera, asegurando la continuidad de un futbolista con gran proyección dentro de la estructura albiazul”, señalaron desde el club. EFE

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