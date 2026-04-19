35-33. El Cuenca firma más de media salvación en un partido loco

Cuenca, 19 abr (EFE). El REBI Cuenca logró este domingo una Victoria con sabor a salvación ante el Bada Huesca, al que superó en un choque cargado de exclusiones y descalificaciones, en el que Moscariello y Fede Pizarro, por los locales, y Tchitombi, por los visitantes, no pudieron terminar el partido.

El encuentro comenzó igualado, con los ataques imponiéndose a las defensas y a las porterías. Samu Cordies destacaba por la parte oscense y Manuel Lima por los locales, que colocaron un 4-1 en el marcador en los primeros cinco minutos.

Sin embargo, el Huesca supo reaccionar y dio la vuelta al parcial, situando el 7-8 con un gol de Dani Pérez al contraataque en el minuto 14.

El choque entró entonces en una fase caótica, con el Cuenca sufriendo dos exclusiones casi consecutivas en la primera mitad. Además, Tchitombi se marchó al vestuario en el minuto 25 tras una acción con Juanpe Espinosa a la que llegó tarde.

Los visitantes perdieron a uno de sus centrales, sumándose a la baja por lesión de Nenadic, que había tenido que retirarse minutos antes. Aun así, supieron resistir y aprovechar sus superioridades, mientras que los conquenses también se quedaban sin Fede Pizarro tras una acción similar a la de Tchitombi.

El partido llegó al descanso con empate (18-18) tras un último gol de Tavares.

Tras el paso por vestuarios, el REBI Cuenca salió más enchufado, intensificando su defensa y aprovechando los lanzamientos de Perbela y Tavares, encontrando además mayor fluidez tanto en la primera línea como en el juego con el pivote Gándara.

No obstante, llegó un nuevo contratiempo con la descalificación de Moscariello, que había regresado al equipo marcando y terminó expulsado. Pese a ello, el REBI supo sobreponerse y alcanzar su máxima ventaja en el minuto 46 (30-25), con un destacado Toth, que leyó el partido a la perfección.

Esa renta fue bien gestionada hasta el final por los de Lidio Jiménez, que con esta victoria alcanzan los 21 puntos y cierran la jornada en novena posición, prácticamente con la permanencia asegurada, mientras que el Huesca se queda con 15 puntos y en puestos de descenso.

- Ficha técnica:

35- REBI Cuenca (18+17): Tonicher, Aldini, Lima (7), Fede Pizarro (2), Nacho Pizarro (3), Afonso Mendes (5) y Tavares (4), siete inicial, Arguillas (p.s.) Juanpe Espinosa, Gándara (5), Toth (6, 3p), Moscariello (1), Sergio Antúnez (1), Bertoldo, Perbela (1), Álvaro Martín y Pedro Matos.

33 - Bada Huesca (18+15): Tekaya, Dani Pérez (5, 1p), Alfonso Rodríguez (3, 2p), Tchitombi (2), Artur Parera (5), Bosnjak (1) y Samu Cordies (6), siete inicial, Decsi (p.s.), Fabricio de Souza, Ian Moya (3), Ignacio Suárez (5), Wilson Davyes, Óscar García (1), Nenadic (1), Bruno García y Saa (1).

Marcador cada cinco minutos: 4-1, 6-5, 7-8, 11-11, 16-14, 18-18 (descanso); 21-20, 25-24, 28-25, 30-26, 33-28 y 35-33.

Árbitros: Ruiz Vergara y Soria Fabián. Excluyeron por los locales a Aldini, Nacho Pizarro (2), Toth, Tavares y Juanpe Espinosa (2), y vieron la roja directa Fede Pizarro en el minuto 28 y Moscariello en el 42. Por los visitantes fueron excluidos Ian Moya, Wilson Davyes, Óscar García y Artur Parera, mientras que Tchitombi vio la roja directa en el minuto 24.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 25 de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en El Sargal ante unos 1.500 espectadores. EFE.

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