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España luchará por ser séptima en Hong Kong tras caer en cuartos ante Nueva Zelanda

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Redacción Deportes, 18 abr (EFE).- La selección española femenina de rugby a 7 luchará este domingo por la séptima plaza del torneo de Hong Kong, primera etapa de la fase final de las Series Mundiales, tras una segunda jornada en la que ha ganado a Argentina (17-12) y ha perdido su cuarto de final ante Nueva Zelanda (5-32).

España y Argentina se jugaban el pase a los cuartos de final en el partido que abría el programa del sábado, un duelo resuelto en la prórroga porque Carlota Caicoya dejó caer el oval en la zona de marca cuando se aprestaba a posar, con el reloj a cero, el ensayo de la victoria para el combinado nacional.

Talia Rodich abrió el marcador para las sudamericanas al desbordar a su par con uno contra uno eléctrico pero Juana Stella empató en la última jugada de la primera parte, con una carrera de 80 metros después de que Carmen Miranda liberase los brazos para servirle un magnífico pase en contacto.

Mariana Escalante, con una jugada personal en 'dribling', y la propia Miranda marcaron en la segunda mitad antes del error de Caicoya, que propició una prórroga resuelta por Denisse Gortázar, que plantó el 'punto de oro' tras de sacar un golpe de castigo a cinco metros de la zona de marca argentina (17-12).

Nueva Zelanda, vigente campeona mundial y olímpica, era un obstáculo inabordable para las españolas en un cuarto de final que empezó con un golpe franco contra las oceánicas por saque de centro irregular, lo que aprovechó Caicoya para abrir el marcador tras recoger un balón liberado por Marta Cantabrana.

Kelsey Teneti empató en el primer ataque de las neozelandesas, que al descanso ya dominaban el encuentro por 5-17 merced a los ensayos de Jorja Miller y de Risi Pouri-Lane, que pescó el oval tras un placaje de ella misma a un jugadora española y corrió sesenta metros hasta la zona de anotación.

En la segunda mitad, en la que España estuvo dos minutos en inferioridad numérica por una falta de Olivia Fresneda, las 'Black Ferns' ampliaron su triunfo con otros tres ensayo de, otra vez, Pouri-Lane, Stacey Waaka y Mahina Paul. EFE

lhg/jap

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