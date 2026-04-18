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Steve Kerr abre incógnita sobre su futuro: "Estos trabajos tienen fecha de vencimiento"

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Redacción deportes, 18 abr (EFE).- El entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, dejó una incógnita sobre su futuro inmediato en sus declaraciones posteriores al encuentro que perdieron ante los Phoenix Suns (111-94), que los dejó fuera de los 'playoffs' por el título de la NBA: "Estos trabajos tienen fecha de vencimiento".

El técnico nacido en Beirut hace 60 años, que acaba de concluir su contrato, llegó a la franquicia californiana en 2014 y, desde entonces, conquistó cuatro anillos de campeón como entrenador en seis finales disputadas, que sumó a los cinco logrados como jugador en Chicago Bulls y San Antonio Spurs.

En la rueda de prensa tras la conclusión del encuentro entre Suns y Warriors, Kerr reconoció que ama entrenar, pero entiende que "estos trabajos tienen una fecha de vencimiento".

"A veces es hora de sangre nueva y nuevas ideas y todo eso. Si ese es el caso, entonces estaré agradecido por la oportunidad más increíble que una persona podía tener de entrenar ante nuestros aficionados, de entrenar a Steph Curry, de entrenar a Dray (Green), a todo el grupo. Aún puede continuar, puede que no. No lo sé en este momento", indicó.

El exseleccionador de Estados Unidos, equipo con el que conquistó el oro en los Juegos de París 2024, afirmó que se tomará "una semana o dos" para reflexionar y después hablará con la directiva de los Warriors y ver "cuál es el plan".

Kerr tuvo palabras de admiración y cariño hacia el base Stephen Curry, auténtico líder de Golden State, de quien resaltó que es, "sin duda, la mejor cara de una franquicia" de cuantas ha visto "en cualquier deporte".

"Simplemente me deja entrenarle y quiere ser entrenado. Es un compañero y colaborador increíble", afirmó un emocionado Kerr.

Sabedor de que podrían ser sus últimos minutos juntos en una cancha, instantes antes de la conclusión del duelo contra los Suns, aprovechó un tiempo muerto para hacer un aparte con Curry y Green, el otro gran pilar superviviente en la exitosa franquicia de los Warriors -toda vez que Klay Thompson salió en 2024 hacia Dallas-.

"No sé qué ocurrirá a continuación, pero os amo, chicos", les dijo mientras les abrazaba, en una imagen captada por las imágenes de televisión y reproducida, entre otras, por la cuenta de la NBA en redes sociales.

En la conferencia de prensa posterior, dijo ser "el tipo más afortunado de la historia de la NBA", tras haber jugado con figuras como Michael Jordan, Scottie Pippen, Tim Duncan o David Robinson y haber sido dirigido por técnicos como Phil Jackson o Gregg Popovich.

"He sido increíblemente afortunado por venir aquí y heredar este equipo", resumió.

La eliminación en el 'play-in' deja a unos Warriors veteranos, muy castigados por las lesiones, abocados a reflexionar sobre su futuro, con Curry (38 años), Jimmy Butler (36) y Draymond Green (36) aún con una temporada de contrato por delante. EFE

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