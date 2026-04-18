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Sánchez mantiene un encuentro con Sheinbaum al término de la cumbre por la democracia

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Barcelona, 18 abr (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este sábado un encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al término de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se ha celebrado en Barcelona.

Sánchez había recibido a Sheinbaum al inicio de esta cumbre, y ambos se saludaron estrechando sus manos e intercambiaron unos breves comentarios mientras posaban para los informadores gráficos.

Pero ha sido al término de la reunión cuando, según han informado a EFE fuentes del Gobierno, han tenido esa reunión en la que han podido hablar con más detenimiento.

El Gobierno valora la presencia de Sheinbaum en España tras el distanciamiento que ha habido entre ambos países después de que tanto el anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, como su sucesora pidieran una disculpa de la Corona española por los agravios de la conquista de América.

El mes pasado, Felipe VI reconoció que en la conquista de América hubo "mucho abuso", unas palabras que fueron acogidas con satisfacción por Sheinbaum.

A su llegada a la cumbre y en declaraciones a los periodistas, la presidenta ha manifestado que no hay crisis diplomática entre España y México y que nunca la ha habido.

"Lo que es muy importante -ha añadido- es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria".

Fuentes del Gobierno han coincidido en que no ha habido una crisis, aunque dan por zanjadas las diferencias que haya podido haber en la relación bilateral. EFE

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