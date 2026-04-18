Otro duelo entre “Tacarib Bay” y “The Snapper” en La Zarzuela

Madrid, 18 abr (EFE).- “Tacarib Bay” y “The Snapper”, recientes vencedor y segundo en el Habitancum, primera cita principal de la temporada de primavera de Madrid, vuelven a verse las caras este domingo en el Hipódromo de La Zarzuela con motivo de la disputa del premio Andrés Covarrubias, carrera en la que coparon también la gemela, en el mismo orden, en 2025.

Los dos jockeys más ganadores del turf español, el checo Václav Janácek y el portugués Ricardo Sousa, estarán de nuevo en las respectivas monturas.

El Andrés Covarrubias, de 1.400 metros, ocupará el segundo lugar del programa y contará con nueve candidatos, y no sólo el caballo de la yeguada Rocío, “Tacarib Bay”, y el de la cuadra Tinerfe, su gran rival, disponen de buenas opciones de triunfo, aunque “Vamos Niño”, el mejor nacional la campaña pasada en la milla, y “Selenien”, un cuatro años que ha dejado sus apuntes este invierno y que parece con progreso, podrían dar la sorpresa.

La reunión arrancará a las 12 del mediodía con un doble kilómetro reservado a los potros de tres años que aún no hayan pasado por ganadores. El grandullón “Amazónico” y la yegua “Trevolina”, ambos con tan sólo una actuación en el cuerpo, parecen llamados a salir de perdedores en breve.

Tres hándicaps completarán la jornada. En la tercera carrera del día, en 1.500 metros, gustan “Western Ruler”, “Días Felices” y, como sorpresa, el aún poco visto “Don Nicolás”.

Para la cuarta, la Lototurf y en el mismo metraje, “El Sokhna”, muy en forma, “It’s Chico Time”, muy situado en la escala de pesos, y “Xmas”, muy rendidor en Madrid, deberían terminar muy cerca. Ya en la quinta, en 1.800, “Goodmood” y “Genil” contarán con muchos partidarios en taquillas.

Las mantillas de los caballos favoritos en estas cinco carreras, base de la Quíntuple Plus, juego hípico de Loterías y Apuestas del Estado, son:

1ª Carrera: 2 (Amazónico) – 11 (Trevolina)

2ª Carrera: 1 (Tacarib Bay) – 4 (The Snapper)

3ª Carrera: 2 (Western Ruler) – 10 (Días Felices) – (13) Don Nicolás

4ª Carrera: 3 (El Sokhna) – 5 (It’s Chico Time) – 7 (Xmas)

5ª Carrera: 4 (Goodmodd) – 9 (Genil). EFE

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