Espana agencias

Intervienen material peligroso e identifican a 91 ultras antes de la Copa del Rey

Guardar

Sevilla, 18 abr (EFE).- La Policía Nacional ha identificado a 91 personas en el marco del dispositivo especial con motivo de la final de la Copa del Rey Mapfre que disputan este sábado en Sevilla el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, y ha intervenido una gran cantidad de objetos contundentes entre cuchillos, palos, cadenas, pasamontañas y hasta 95 barras de hierro.

Las intervenciones se han llevado a cabo en la autovía A4, en las inmediaciones del municipio de La Carlota (Córdoba), además de en la ciudad de Sevilla y en los puntos desde los que se trasladan los aficionados, los lugares de llegada y las rutas de desplazamiento, informa la Policía.

Sobre las 21.30 horas del viernes, en la Autovía A4 dirección Sevilla, en las inmediaciones de La Carlota (Córdoba), efectivos de este dispositivo especial integrado por más de 1.600 agentes detectaron dos autobuses de hinchas radicales procedentes de Madrid.

Durante la intervención se identificó a 91 personas y se levantaron actas por infracción a la Ley del Deporte y de Seguridad Ciudadana tras incautarse de numeroso material contundente y peligroso, que previsiblemente pretendía ser utilizado para enfrentramientos con otros aficionados rivales.

Entre el material intervenido se detectó una funda de pistola y 26 palos de madera que simulaban banderas y que estaban escondidos en uno de los autobuses. En el otro vehículo requisaron un bucal, numerosos pasamontañas, dos cadenas, un cuchillo, esprais de pintura y otros 25 palos de madera.

Además, durante esta pasada noche, se han llevado a cabo en Sevilla capital identificaciones y controles a aficionados ultras procedentes de las ciudades de los equipos que disputarán el encuentro de este sábado en el Estadio La Cartuja, a los que se intervino material contundente escondido en turismos y en furgonetas, como una caja cargada con 95 barras de hierro.

También han sido intervenidos otros objetos peligrosos y de defensa como chalecos, 12 cascos, un puño americano, 31 bengalas, 19 lanza-bengalas, dos navajas, tres protectores bucales, esprais de gas pimienta, camisetas con simbología ultra, cientos de guantes de moto con protecciones, pasamontañas y un chaleco antipinchazos.

Las aficiones de ambos conjuntos están siendo muy vigiladas, ya que en la memoria de todos está presente el recuerdo de Aitor Zabaleta, un joven seguidor de la Real Sociedad que fue asesinado en diciembre de 1998 por un ultra del Atlético de Madrid en las inmediaciones del ya desaparecido estadio Vicente Calderón, en los prolegómenos de un encuentro entre ambos equipos. EFE

Últimas Noticias

Una mujer fallecida y siete afectados, tres de ellos críticos, en un incendio en Tenerife

Infobae

Siete detenidos de una banda que robó en 17 empresas catalanas material por 97.000 euros

Infobae

Illa y Orsi exploran "vías de colaboración" entre Cataluña y Uruguay en una reunión en Barcelona

Illa y Orsi exploran "vías de colaboración" entre Cataluña y Uruguay en una reunión en Barcelona

Montero presenta a los candidatos del PSOE-A con los que "se conformará el próximo Gobierno de la Junta"

Montero presenta a los candidatos del PSOE-A con los que "se conformará el próximo Gobierno de la Junta"

Satoransky revela que su ausencia se debió a unos problemas cardíacos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

Pedro Sánchez hace un llamamiento a “renovar y reformar” la ONU en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reúne a líderes internacionales en Barcelona

Juan Carlos I concede una inusual entrevista al diario francés ‘Le Figaro’ y afirma: “Con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura en Barcelona que “nunca ha habido” crisis diplomática entre México y España

Las propuestas del Partido Andalusí: el “humanismo islámico”, la inclusión de Ceuta y Melilla en Andalucía y el árabe como idioma oficial

ECONOMÍA

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler

La gasolina y el gasoil se disparan pese a las rebajas fiscales: “La solución es que el Gobierno tope los precios para evitar abusos”

El tipo de vivienda que más se revaloriza después de una reforma: solo puede vivir una persona y el beneficio es del 31%

La CNMC abre expedientes sancionadores a Red Eléctrica y las grandes energéticas por su actuación durante el apagón

DEPORTES

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

El Vía Crucis del Real Madrid: mes y medio sin jugarse nada, siete partidos que no puede perder y el juicio del Bernabéu

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

El ataque alemán contra el Real Madrid tras las quejas sobre el árbitro: “Son los peores perdedores del fútbol mundial”