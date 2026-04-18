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El Breogán, a sellar su permanencia en la pista del Burgos

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Lugo, 18 abr (EFE).- Tras desaprovechar la primera oportunidad ante el MoraBanc Andorra, el Río Breogán buscará este domingo sellar su permanencia virtual en la Liga Endesa en la pista del San Pablo Burgos, un rival que se ha enganchado a la pelea por la permanencia tras un inicio de curso dubitativo.

A falta de ocho jornadas para el final de la fase regular de la competición, ambos equipos están separados por tres triunfos, los que el Breogán tiene de ventaja sobre el conjunto dirigido por Porfirio Fisac.

Por ello, y teniendo en cuenta que el Breogán ya venció en la primera vuelta por un abultado 105-78, una victoria gallega en el Coliseum Burgos alejaría definitivamente a los de Luis Casimiro de la zona de descenso.

El técnico breoganista tendrá la importante baja del base estadounidense DeWayne Russell, uno de los que más minutos acumula en pista con más de 21 minutos de media por encuentro. Su baja obligará al croata Dominik Mavra a asumir mayor protagonismo en la dirección, ya que el capitán Erik Quintela apenas cuenta para su entrenador y es difícil que el recién fichado Jordan Walker pueda debutar.

La otra preocupación de Casimiro está en el juego interior. Burgos es el equipo que más anota en la pintura, donde el exbreoganista Ethan Happ, Luke Fischer y Samuels Jr asumen mucho protagonismo. La otra amenaza del Burgos está en su juego exterior tras el fichaje de Max Heidegger.

Este encuentro, correspondiente a la jornada 27 de la Liga Endesa, comenzará a las 19.00 horas y será dirigido por los colegiados Carlos Cortés, Alberto Sánchez Sixto e Iyán González. EFE

dmg/cmm

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