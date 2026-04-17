Willem Dafoe: "Es difícil que me propongan una escena y yo diga que no"

Lara Malvesí

Barcelona, 17 abr (EFE).- El actor estadoundiense Willem Dafoe, que interpreta a un magnate griego inspirado en Aristóteles Onassis en 'El anfitrión', ha explicado en una entrevista con EFE en el marco del Barcelona Film Fest que "es difícil" que un director le proponga una escena y que él rechace interpretarla.

En esta última película, dirigida por el español Miguel Ángel Jiménez, y en la que comparte escenas con Carlos Cuevas, Dafoe, de 71 años, aparece desnudo de espaldas en la primera escena.

"Es una película muy física que he disfrutado mucho. No me planteo si tengo o no líneas rojas al rodar. Sólo diría que no si no pareciera correcto para la película, si no tuviera sentido para la trama y el personaje. Pero vaya, a mi me gustan los retos y es difícil que me propongan algo y no quiera jugar a ponerme a prueba yo mismo", ha contado.

Su personaje en 'El anfitrión' ('The Birthday Party') es el de un empresario griego llamado Markos Timoleon que en los años setenta celebra el 25 cumpleaños de su hija Sofía en una paradisíaca isla privada, un evento que sin embargo se ve afectado por acontecimientos y visitas inesperadas.

Aunque el actor reconoce que en su inconsciente durante el rodaje siempre resonó Onassis, Dafoe cuenta que "prefirió" no investigar mucho sobre la figura real y focalizarse en el guión y la historia que quería contar el director para construir el personaje sin influencias externas que contaminaran su visión.

En la historia tienen mucho peso tanto el "duelo" como el "legado", dos asuntos que afectan al actor en su vida personal de forma "muy distinta". Dafoe ha reconocido que con los años se ha convertido "en el viejo del lugar", y, así, cada vez son más los amigos de su quinta que mueren y dejan un hueco en su vida.

"Supongo que sí, que el duelo me pesa cada vez más. Sin embargo, no soy una persona que piense en el legado. Y me alegro. Pensar como actor solamente en la herencia artística que dejarás me parece muy peligroso", ha asegurado el actor, nominado cuatro veces al Óscar.

Dafoe, conocido por sus roles en películas tan prestigiosas de la historia del cine como 'Platoon', ha asegurado que él se limita a elegir qué película hará a continuación cada vez que termina un rodaje.

A este último proyecto, el actor también de éxitos tan taquilleros como 'Pobres Criaturas' ('Poor Things') o 'Spiderman' llegó a través del productor Giorgos Karnavas, con el que ya había rodado 'Inside' en 2023.

Dafoe ha dicho que también le sumó a la hora decir sí al proyecto el saber que la dirección la llevaría a cabo Jiménez, de cuya filmografía ha destacado especialmente la película 'Chaika' (2012).

El reparto de la cinta incluye además de Carlos Cuevas a Emma Suárez pasando por el también español Francesc Garrido, personajes de gran peso en la historia y que pudieron rodar en inglés compartiendo escenas clave de forma individual con Dafoe.

En los pasillos del BCN Film Fest, Cuevas confesaba a los periodistas el privilegio de poder actuar con Dafoe a quien llamaban "el tigre" por su maestría y poderío cada vez que empezaba la acción, y del que todos destacaron "su humildad y cariño".

"Llevo toda la vida trabajando con elencos internacionales. Y siempre tengo la suerte de que sean buenos y que se hayan cultivado en el cine pero también en las tablas del teatro", ha dicho Dafoe sobre esta última experiencia rodada en Grecia.

Con más de ciento veinte películas a la espalda, el versátil actor se muestra, a las preguntas sobre una próxima retirada, poco decidido a bajar el ritmo de actuación.

Y eso que pocos tienen un historial de actuaciones bajo la dirección de 'totems' del cine como David Cronenberg, Abel Ferrara, Spike Lee, David Lynch, Hayao Miyazaki, Julian Schnabel, Martin Scorsese, Lars von Trier, Wim Wenders, Yorgos Lanthimos o Zhang Yimou. EFE

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