Espana agencias

2-0. Cienciano toma el primer lugar del grupo B de la Copa Sudamericana

Guardar

Lima, 16 abr (EFE).- El Cienciano de Perú tomó este jueves el primer lugar del grupo B de la Copa Sudamericana tras vencer por 2-0 a la Academia Puerto Cabello, de Venezuela, en un partido de la segunda jornada de la serie disputado a los más de 3.300 metros de altitud de la ciudad peruana del Cusco.

Los goles de la furia roja peruana fueron conquistados por el delantero ecuatoriano Carlos Garcés y por el creativo nacional Alejandro Hohberg.

El resultado le permitió a los cusqueños alcanzar la primera posición de su grupo, con 4 puntos, tras la victoria por 2-1 que también selló este jueves el Atlético Mineiro sobre el Juventud, que dejó a los brasileños en el segundo puesto, con 3 unidades.

En la primera jornada, de la semana pasada el Cienciano rescató un empate 1-1 en su visita al Juventud de Uruguay, mientras que el Mineiro perdió por 2-1 ante la Academia Puerto Cabello.

En el terreno de juego del estadio cusqueño Inca Garcilaso de la Vega, el equipo dirigido por el argentino Horacio Melgarejo impuso condiciones desde el primer minuto, con un juego veloz y fluido que rápidamente le permitió ponerse al frente en el marcador.

El artillero Garcés apareció a los 12 minutos para romper la paridad con un remate bajo tras aprovechar un balón que dejó suelto el portero Graterol tras un remate desde fuera del área de Souza.

Cienciano tuvo a lo largo de esa primera mitad hasta cuatro ocasiones más de ampliar el marcador, en los pies de Hohberg, Bandiera y Garcés, que incluso estrelló un remate en el travesaño.

Sin embargo, el equipo peruano debió esperar hasta la segunda mitad para asegurar el marcador, cuando Hohberg apareció a los 78 minutos para lanzar un disparo colocado desde el borde del área tras recoger otro balón suelto luego de una profunda arremetida de Garcés.

El encuentro fue dirigido por el arbitro boliviano Ivo Nigel Méndez, con la asistencia de Carlos Tapia y William Medina, y con Álvaro Campos en el VAR.

En la tercera jornada del grupo, el Cienciano recibirá al Atlético Mineiro, el próximo 29 de abril, mientras que el Juventud recibirá el mismo día a la Academia Puerto Cabello. EFE

Últimas Noticias

El juicio de Ábalos llega al ecuador con la trama de mascarillas al descubierto

Infobae

2-0. San Lorenzo derrota al Deportivo Cuenca para quedar líder de su zona

Infobae

Las dos futbolistas iraníes en Australia rehacen su vida y sueñan con volver a competir

Infobae

Nuggets y Pacers jugarán en México partido de temporada regular de la NBA

Infobae

Jon Rahm afirma no estar preocupado por rumores sobre futuro financiero del LIV Golf

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los centros espaciales españoles participaron en la “los momentos más críticos” de Artemis II al ayudar en el lanzamiento y recuperación de la nave

Los centros espaciales españoles participaron en la “los momentos más críticos” de Artemis II al ayudar en el lanzamiento y recuperación de la nave

La luna de miel de Vox en Europa termina con la caída de Orbán: Abascal busca ahora la complicidad con Meloni

El coste de poder sacar dinero en efectivo: el Gobierno de Ayuso pagará 12.547 euros por cada uno de los 61 cajeros automáticos que instalará en municipios rurales de Madrid

Reino Unido y Francia reúnen a países “no beligerantes” para reabrir el estrecho Ormuz con la ausencia de Pedro Sánchez

Aldama presionó a Koldo para que Ábalos activase contactos en República Dominicana para vender material sanitario durante la pandemia: “Llamar al puto presidente”

ECONOMÍA

Qué implica la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que aprobará el Consejo de Ministros: más dinero, más protección y el reto de cerrar la brecha con Europa

Qué implica la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que aprobará el Consejo de Ministros: más dinero, más protección y el reto de cerrar la brecha con Europa

Un tercio de los hogares españoles posee una segunda vivienda

Carlos Cuerpo defiende en Washington los lazos económicos entre EEUU y España pese a no participar en la guerra de Irán

Esto dice la ley sobre si puede el ayuntamiento entrar en tu casa por acumular animales o malos olores

Los jóvenes dedican casi la mitad de su salario a alquilar una habitación: “Eso no es independencia es supervivencia”

DEPORTES

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”

Roberto Bautista anuncia su retirada del tenis profesional para finales de 2026: de su pasión por los caballos a su despedida de soltero en Wimbledon

El presidente de la FIFA pone fin al sueño de Italia: Irán jugará “seguro” el Mundial y Trump afirma que la selección será “bienvenida”

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida