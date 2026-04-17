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Estados Unidos y Francia vencen a España en la primera jornada del torneo de Hong Kong

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Redacción Deportes, 17 abr (EFE).- La selección española femenina de rugby 7 ha perdido con Estados Unidos (7-24) y Francia (14-31) sus dos partidos en la jornada inaugural del torneo de Hong Kong, primera de las tres etapas de la fase final de las Series Mundiales, lo que la aboca a la lucha por evitar las últimas plazas.

España debutó con excelente pie en el suntuoso Kai Tak Park, que se estrena en este cincuentenario del torneo en la antigua colonia británica, ya que una larga posesión de dos minutos, con el oval viajando de lado a lado del campo, concluyó con el ensayo de Juana Stella contra Estados Unidos.

Las estadounidenses, sin embargo, demostraron el porqué de su tercera plaza en la primera fase y ya se fueron al descanso por delante en el marcador (7-14), merced a las marcas de Samantha Sullivan y Ariana Ramsey, tras sendas penetraciones por el carril derecho.

En el segundo tiempo, el equipo norteamericano se limitó a controlar en defensa y aprovechar los balones que dejaron caer las españolas para abrochar su victoria con un segundo ensayo de Sullivan y una cuarta marca posada por Kaylen Thomas (7-24).

La ala francesa Alicia Christiaens marcó al escaparse por su banda en el primer ataque del duelo contra España y le sirvió en bandeja a Anaick Konyi el segundo ensayo galo en una primera mitad que terminó 0-19 después de que Chloe Jacquet incurriese por tercera vez en la zona de anotación de las 'Leonas'.

Dos magníficas acciones individuales de Stella y de Denisse Gortázar, que burló a la defensa rival con una patada a seguir, acercaron a España en el marcador, pero Francia replicó en los minutos finales con un nuevo ensayo de Christiaens y otro de Aurelie Castel entre palos que sellaba el 14-31 final. EFE

lhg/og

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