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María Corina Machado tilda de "gran error" el apoyo español a quitar sanciones a Venezuela

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Madrid, 17 abr (EFE).- La opositora venezolana y premio nobel de la paz María Corina Machado ha considerado que el apoyo de España al levantamiento de sanciones a Venezuela en este momento es "un gran error" y ha instado mantener la presión sobre el Ejecutivo de la presidenta Delcy Rodríguez hasta que regrese la democracia al país.

"Si precisamente Delcy Rodríguez ha comenzado a llevar acciones que empiezan a permitir cierta apertura es porque tiene presión y fuerza. (...) Si se le quita esa supervisión y ese seguimiento, van a regresar a sus prácticas previas de más represión", ha dicho la venezolana en 'El programa de Ana Rosa'.

Machado ha afirmado que, aunque el camino hacia la democracia en Venezuela se ha abierto, "el régimen sigue aún en el poder" y hay que mantener la supervisión durante esta transición "indetenible".

En su opinión, las acciones que está emprendiendo el Gobierno de Rodríguez, que asumió la presidencia venezolana tras la captura por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro, del que era la número dos, "no las están haciendo voluntariamente". "Están siguiendo instrucciones, atendiendo a ese espíritu de sobreviviencia que es la esencia de toda estructura criminal", ha dicho.

María Corina Machado ha explicado que durante su visita a España "no está previsto" un encuentro con el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, por varios factores, entre ellos, según ha señalado de forma indirecta, porque esa invitación no se ha producido.

La nobel de la paz también se ha referido al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, del que ha dicho que ha gestionado sus vínculos y supuesta mediación en Venezuela de forma "poco transparente y poco conveniente".

Machado sí se ha reunido este viernes con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con quien ha escenificado su cercanía, y está tarde tiene previsto también un encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal.

Durante su estancia en España también se verá los expresidentes Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. EFE

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