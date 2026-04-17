La Real Sociedad llega a Sevilla

Sevilla, 17 abr (EFE).- La Real Sociedad de San Sebastián ya se encuentra en Sevilla para disputar este sábado la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en el estadio de La Cartuja.

La expedición realista aterrizó en el aeropuerto de San Pablo pocos minutos después de las 17.00 horas y se dirigió al hotel en el que se concentrará, situado en las proximidades del estadio del Sevilla, el Ramón Sanchez Pizjuán.

El entrenador de la Real Sociedad, el estadounidense Pellegrino Materazzo, comparecerá ante los periodistas a las 19.15 horas con uno de sus jugadores antes de ejercitarse en el escenario del partido. EFE