Espana agencias

Barcelona acogerá la Asamblea General de la Red Internacional de Ciudades Refugio

Guardar

Barcelona, 17 abr (EFE).- Barcelona acogerá entre los días 20 y 23 de abril la Asamblea General de la Red Internacional de Ciudades Refugio (ICORN), bajo el título de 'Ciudades en revuelta! Libertad, Cultura y Refugio', según ha informado este viernes el PEN Català, que coopera con el ICORN en la organización del evento.

Representantes de más de noventa ciudades de todo el mundo, entre los que habrá alcaldes y representantes municipales, junto con escritores, activistas y profesionales del ámbito cultural y de los derechos humanos, participarán en la asamblea, que inaugurará el alcalde Jaume Collboni, y durante la que "reivindicará el papel de las ciudades como garantes de las libertades en un mundo cada vez más hostil".

La asamblea conmemora, por otra parte, el vigésimo aniversario de la red ICORN y los veinte años del Programa Escritor Acogido en Barcelona.

Con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Cultura, los organizadores han escogido la capital catalana por su "sólida trayectoria en la defensa de la libertad de expresión y su compromiso con los derechos humanos".

En las reuniones, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, la Biblioteca Gabriel García Márquez, la Fabra i Cotas y la Diputación de Barcelona, sus participantes tratarán sobre políticas de acogida y protección para creadores perseguidos por sus ideas.

El encuentro culminará el día de Sant Jordi, durante el que se "reivindicará el papel de la literatura y la palabra como herramienta de resistencia y libertad".

En paralelo se han organizado actividades abiertas al público como un acto en el CCCB, el día 20, sobre desplazados, en el que participará la escritora turca Ece Temelkuran, que visita Barcelona para presentar su última obra, 'La nación de los extraños', y la presidenta del PEN Català, Laura Huerga.

Por otra parte, dentro del programa 'Diálogos de Sant Jordi', tendrá lugar la conversación entre los escritores Bürhan Sönmez, presidente del PEN Internacional, y Ömer Zülfü Livaneli, moderados por la también escritora Llucia Ramis, en la Biblioteca Francesca Bonnemaison.

La Asamblea General terminará con la clausura institucional con intervenciones del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la presidenta del PEN Català, Laura Huerga, y miembros de la junta del ICORN y algunas intervenciones escénicas.

La red internacional ICORN cuenta en la actualidad con noventa ciudades miembros y más de 350 escritores, artistas y periodistas acogidos. EFE

Últimas Noticias

JEA autoriza el envío a domicilio del kit de voto accesible en braille para personas ciegas

JEA autoriza el envío a domicilio del kit de voto accesible en braille para personas ciegas

'Génova', "muy satisfecha" de haber "contribuido a facilitar un pacto" PP-Vox en Extremadura para "superar" el bloqueo

'Génova', "muy satisfecha" de haber "contribuido a facilitar un pacto" PP-Vox en Extremadura para "superar" el bloqueo

El Betis pide disculpas a afición por mensaje de evacuación del estadio activado por error

Infobae

LaLiga discrepa de criterio de TS al rechazar su recurso frente a demanda Barça y R.Madrid

Infobae

Yuste, sobre el arbitraje: "Nos ha provocado un grave perjuicio deportivo y económico"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia española abre diligencias contra Netanyahu y la cúpula militar israelí por la agresión de un ‘casco azul’ español en Israel

La Justicia española abre diligencias contra Netanyahu y la cúpula militar israelí por la agresión de un ‘casco azul’ español en Israel

Lula da Silva se reúne con Sánchez en Barcelona para apoyar el “no a la guerra” contra Donald Trump: “Estamos en la misma trinchera”

El ‘coliving’ como solución al problema de vivienda de los militares: Defensa impulsa un proyecto en Madrid para apoyar la “movilidad geográfica”

La Audiencia de Madrid reconoce la nacionalidad española a una descendiente de sefardíes tras revocar un rechazo previo

Feijóo pide la vuelta de María Corina Machado a Venezuela y se acuerda del Gobierno de Sánchez: “No con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas”

ECONOMÍA

Las gasolineras convocan una huelga durante el puente de mayo en plena crisis de los combustibles

Las gasolineras convocan una huelga durante el puente de mayo en plena crisis de los combustibles

Elegir bien la compañía de la luz puede ahorrarte hasta 300 euros al año en la factura

Un trabajador es despedido por decirle “estás bien rica, mamasita” a una empleada de prácticas menor de edad: afirma que estaba “tarareando una canción”

Primeros problemas de suministro de combustible de aviones en Europa: Wizz Air alerta de escasez en tres aeropuertos

¿La casa de tu vecino siempre huele mal? La Ley de Propiedad Horizontal aclara cuándo puedes denunciar

DEPORTES

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

El ataque alemán contra el Real Madrid tras las quejas sobre el árbitro: “Son los peores perdedores del fútbol mundial”

Djokovic se perderá el Masters de Madrid por una lesión: “Sigo con mi recuperación para volver pronto”

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”