Barcelona acogerá la Asamblea General de la Red Internacional de Ciudades Refugio

Barcelona, 17 abr (EFE).- Barcelona acogerá entre los días 20 y 23 de abril la Asamblea General de la Red Internacional de Ciudades Refugio (ICORN), bajo el título de 'Ciudades en revuelta! Libertad, Cultura y Refugio', según ha informado este viernes el PEN Català, que coopera con el ICORN en la organización del evento.

Representantes de más de noventa ciudades de todo el mundo, entre los que habrá alcaldes y representantes municipales, junto con escritores, activistas y profesionales del ámbito cultural y de los derechos humanos, participarán en la asamblea, que inaugurará el alcalde Jaume Collboni, y durante la que "reivindicará el papel de las ciudades como garantes de las libertades en un mundo cada vez más hostil".

La asamblea conmemora, por otra parte, el vigésimo aniversario de la red ICORN y los veinte años del Programa Escritor Acogido en Barcelona.

Con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Cultura, los organizadores han escogido la capital catalana por su "sólida trayectoria en la defensa de la libertad de expresión y su compromiso con los derechos humanos".

En las reuniones, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, la Biblioteca Gabriel García Márquez, la Fabra i Cotas y la Diputación de Barcelona, sus participantes tratarán sobre políticas de acogida y protección para creadores perseguidos por sus ideas.

El encuentro culminará el día de Sant Jordi, durante el que se "reivindicará el papel de la literatura y la palabra como herramienta de resistencia y libertad".

En paralelo se han organizado actividades abiertas al público como un acto en el CCCB, el día 20, sobre desplazados, en el que participará la escritora turca Ece Temelkuran, que visita Barcelona para presentar su última obra, 'La nación de los extraños', y la presidenta del PEN Català, Laura Huerga.

Por otra parte, dentro del programa 'Diálogos de Sant Jordi', tendrá lugar la conversación entre los escritores Bürhan Sönmez, presidente del PEN Internacional, y Ömer Zülfü Livaneli, moderados por la también escritora Llucia Ramis, en la Biblioteca Francesca Bonnemaison.

La Asamblea General terminará con la clausura institucional con intervenciones del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la presidenta del PEN Català, Laura Huerga, y miembros de la junta del ICORN y algunas intervenciones escénicas.

La red internacional ICORN cuenta en la actualidad con noventa ciudades miembros y más de 350 escritores, artistas y periodistas acogidos. EFE