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El Betis pide disculpas a afición por mensaje de evacuación del estadio activado por error

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Sevilla, 17 abr (EFE).- El Real Betis pidió este viernes "disculpas" a sus aficionados por la situacion generada en el tiempo añadido del encuentro del jueves contra el Braga, en el que fue eliminado en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa (2-4), al activarse, "por error", un mensaje de evacuación del estadio de La Cartuja en el tiempo añadido del partido.

"El Real Betis lamenta profundamente el episodio de desconcierto vivido ayer en La Cartuja en el minuto 92 cuando, por error, se activó un mensaje de evacuación del recinto", indicó en un comunicado el club, que solicitó "disculpas a sus aficionados por la situación de alarma generada".

Además, anunció que, "junto al Cuerpo Nacional de Policía, revisará los protocolos para que no se pueda repetir una situación similar".

El club verdiblanco explicó que, "como ocurre en todos los partidos europeos, en los minutos finales se realizaron los tres anuncios en el idioma de los aficionados visitantes para indicarles que tendrían que esperar en la grada tras la finalización del encuentro".

Sin embargo, precisó en su nota, en esta ocasión "se ordenó la emisión de un mensaje adicional", ya que el dispositivo organizado para la salida de los aficionados portugueses "tuvo que ser modificado" porque "los conductores no cumplían con los tiempos reglamentarios del tacógrafo".

"Debido a ello, la Unidad de Intervención Policial (UIP) solicitó a la UCO -Unidad de Control Operativo- que se anunciara por megafonía a los aficionados portugueses que iban a tener que esperar más tiempo en la grada visitante", añadió, aunque "en el momento en el que el personal técnico accionó el sistema para realizar el anuncio, por un error humano se activó el botón del mensaje pregrabado de evacuación del Estadio".

Según el comunicado del Betis, "una vez identificado el fallo, desde la misma UCO se informó del error cometido y de que no había necesidad de realizar la evacuación". EFE

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