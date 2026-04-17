Guido: “Confío en que vamos a estar a la altura y a terminar tranquilos”

Paterna (Valencia), 17 abr (EFE).- El centrocampista argentino del Valencia Guido Rodríguez aseguró que está “confiado” en que el equipo va a “estar a la altura” en los siete partidos que quedan de Liga y que van a “terminar tranquilos”.

“Estamos entrenando, haciendo todo el esfuerzo posible para estar todos a punto, a tono, al cien por cien y hacerlo lo mejor posible en Mallorca. Hemos tenido muchos días para trabajar, así que el equipo está motivado y, cuando pasa lo que pasó el último fin de semana, tenés ganas de que el partido sea ya. Tenemos muchas ganas de revancha”, dijo en una entrevista en la radio del club.

El campeón del mundo afirmó que “toda esa bronca” y “decepción” que sienten después de la derrota ante el Elche deben transformarla en algo positivo: “Nosotros somos los primeros que queremos que llegue el partido para transformar esa bronca en motivación, en empuje, en entrega”.

“Quedan siete partidos muy importantes para nosotros. Tenemos la cabeza ahora en el próximo, creo que tenemos que ir paso a paso. En la Liga ningún partido es fácil de conseguir y menos en estas instancias, donde hay muchas cosas en juego para todos los equipos. Sabemos lo importante y lo vital que es este partido para nosotros y lo estamos tomando de esa manera”, agregó.

Sobre el Mallorca, a quien se enfrentarán el martes en Son Moix, Guido reconoció que el equipo está jugando bien desde la llegada de su compatriota Martín Demichelis: “Sacaron resultados, que era lo que necesitaban. Sabemos que va a ser difícil y estamos trabajando en las virtudes y en sus defectos. Tenemos que ir a por el partido y tratar de imponer y hacer nuestro juego ahí”.

“No coincidí nunca con él en equipo, sí lo crucé alguna vez y lo saludé, pero no tuve la suerte de coincidir con él. Sí estuvo con Lucas (Beltrán) en River, yo vi los partidos, también Martín llegó después de Gallardo, de un nombre muy importante en River, y salieron campeones, lo hicieron bien ahí”, comentó.

En cuanto a su situación personal, Guido reconoció que está contento con su fichaje por Valencia en enero: “Tenía ganas de venir acá, ya me siento asentado, cómodo con mis compañeros, con el club, con el cuerpo técnico en general, con la gente. Estoy disfrutando de este tiempo acá”.

“Estos momentos hay que ponerle el pecho, hay que tener la personalidad y la responsabilidad para jugar y, la verdad, que quiero también eso, quiero poder disfrutar este momento que estamos pasando porque creo que ahí es cuando salen las mejores cosas de cada jugador”, agregó.

Por último, Guido aseguró que van "a dejar todo" para sacar la temporada "adelante". "La autoexigencia me parece que es clave, al menos es cómo lo vivo y cómo lo siento yo y creo que también todo el equipo lo siente de esa manera. Sabemos en el club que estamos, sabemos la exigencia que tiene este escudo, la exigencia que nos hace sentir la gente, lo entiendo y soy consciente de eso”.

“Estamos trabajando, estoy intentando dar todo de mí, como lo están haciendo mis compañeros, para sacar este momento adelante, sé la exigencia y que este escudo se merece estar más arriba. Queremos trabajar para eso”, finalizó. EFE

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