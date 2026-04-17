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España roza los cuartos de final en Hong Kong tras barrer a la campeona del mundo

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Redacción Deportes, 17 abr (EFE).- Un rotundo triunfo sobre Sudáfrica, vigente campeona mundial, coloca a la selección española de rugby 7 en posición inmejorable para clasificarse para los cuartos de final del torneo de Hong Kong, primera de las tres etapas de la fase decisiva de las Series Mundiales.

El combinado dirigido por Paco Hernández, que perdió frente a Argentina su primer partido (14-38), ofreció su mejor versión de la temporada frente a los sudafricanos (31-12) y ahora sólo debe vencer en la matinal del sábado a Uruguay, promocionada desde la segunda división, para meterse entre los ocho mejores.

El estreno de España en el nuevo estadio hongkonés, el Kai Tak Park, fue catastrófico, ya que el argentino Marcos Moneta logró el primer ensayo a los diez segundos de juego, tras capturar el saque inicial, y cerró la primera mitad con la cuarta marca de su equipo, que además anotó mediante Pedro Haro y Santiago Vera Feld (0-26).

Con el encuentro ampliamente decantado, el segundo periodo fue un gentil intercambio de ensayos en el que los sudamericanos ampliaron su renta gracias a, de nuevo, Haro y a Martín Arrieta y los 'Leones' salvaron la honrilla con las anotaciones de Tobías Sainz-Trápaga y Antón Legorburu (14-38).

Una ruptura por el centro de Eduardo López facilitó que Sainz-Trápaga, tras un pase acrobático de Paco Cosculluela, abriese el marcador contra Sudáfrica, primera clasificada de la fase regular y mejor defensa del circuito que, sin embargo, encajó un segundo ensayo, obra del propio López, al filo del descanso (14-0).

López y Sainz-Trápaga, incontenibles para los sudafricanos, liquidaron el encuentro con dos nuevos ensayos en la segunda mitad, a los que se sumó un posado de Jeremy Trevithick, y los 'Blitzbokke' maquillaron su derrotas con marcas de Shilton van Wyk y Donavan Don en los minutos finales. EFE

lhg/og

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