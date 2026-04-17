El Granollers, obligado a reaccionar ante un Valladolid al alza

Granollers (Barcelona)/Valladolid, 17 abr (EFE).- El Fraikin BM Granollers no puede permitirse más tropiezos si quiere alcanzar el subcampeonato de la Liga Asobal. No obstante, este domingo en el Palau d'Esports de Granollers (12:30 horas) tiene un difícil escollo ante el Recoletas Atlético Valladolid, séptimo clasificado y que quiere apurar sus opciones de obtener una plaza europea para la próxima temporada.

Los vallesanos vienen de una derrota ante el Alicante (31-28) y un empate ante el Logroño (28-28).

La igualdad en la zona alta es máxima. Logroño La Rioja ocupa la segunda posición con 34 puntos, seguido muy de cerca por Granollers y Torrelavega, ambos con 33, mientras que el Bidasoa Irún acecha con 32. Más atrás, Ademar León suma 28 y el propio Valladolid 27, lo que añade aún más presión a cada jornada.

El equipo dirigido por Antonio Rama encara el encuentro con algunas dudas, aunque también con noticias positivas. La recuperación de piezas clave en las últimas jornadas como el pivote Adrià Figueras y el lateral Juan Palomino refuerza a un Granollers, que apunta que podrá contar con todos sus efectivos. Además, el Palau d'Esports sigue siendo un fortín ante el conjunto vallisoletano, que no gana en esta pista desde la temporada 2017-2018.

Sin embargo, los precedentes recientes favorecen al Valladolid, que ya sabe lo que es ganarle al Granollers en el Huerta del Rey. Lo ha hecho en sus últimas cuatro visitas, incluido el duelo de la primera vuelta (29-26).

Por su parte, el Recoletas Atlético Valladolid viaja a Granollers, donde permanecerá durante cinco días para afrontar con más garantías la eliminatoria de Copa ante el Barça Atletic, el filial del Barcelona, con el objetivo de romper el "maleficio" de la cancha vallesana, en la que ha caído en sus últimas cinco visitas.

El técnico vallisoletano, David Pisonero, es consciente de la dificultad de este reto, ya que considera que los catalanes están "en su mejor momento de la temporada, al haber recuperado piezas como Ferrán Castillo, que está de nuevo en la rotación, a lo que se añade el crecimiento exponencial de Marcos Fis".

"A esto se suma que, tanto Fis como Urdangarín, están dando cosas distintas pero productivas en la primera línea; Reguart está en un momento muy táctico y lleva muy bien el ataque; Figueras está muy acoplado, y ha crecido Armengol en el pivote; y con Palomino en las transiciones con Domingo y Ferrán, están haciendo un balonmano vistoso y efectivo", ha analizado.

Los gladiadores azules llegan a esta cita con las ausencias de Alejandro Pisonero y José de Toledo, que cubrirán con la convocatoria del jugador del filial Adrián Pons, pero con la inyección de moral que supuso el triunfo sobre Frigoríficos Morrazo en la anterior jornada liguera.

Enfrente tendrán a un Granollers que cayó ante Horneo Eón Alicante y que, por tanto, buscarán con mayor ahínco los dos puntos en su feudo, ante su afición, para resarcirse de esa derrota y afianzarse en la segunda plaza de Asobal, lo que les hace aún más peligrosos.

Una de las claves, para dar la sorpresa estará en mantener la consistencia en la línea defensiva y sumarle la aportación de la portería, como sucedió en el choque ante los de Cangas, en el que Bar tuvo una actuación determinante, de ahí que tanto él, como Martin Karapalevski en la dirección del equipo, fueran incluidos en el 7 ideal. EFE

- Encuentros de la jornada 25

. Viernes 17 de abril

20.00. ABANCA Ademar León - SANICENTRO Guadalajara

20.30. Viveros Herol Nava - Barça

. Sábado 18 de abril

17.00. Cajasol A. Ximénez Puente Genil - Bathco Torrelavega

17.30. Caserio Ciudad Real - Dicoperbal Logroño La Rioja

18.30. IRUDEK Bidasoa Irún - HORNEO Alicante

. Domingo 19 de abril

12.30. Fraikin Granollers - Recoletas At. Valladolid

18.00. REBI Cuenca - Bada Huesca

19.30. Frigoríficos del Morrazo - Tubos Aranda Villa de Aranda. EFE

1011970

ECG/mim/fc