Denuncian el robo de una estatua de Clint Eastwood en La Calahorra (Granada)

Granada, 17 abr (EFE).- El municipio granadino de La Calahorra busca al responsable de la desaparición de una estatua del actor estadounidense Clint Eastwood que formaba parte de un conjunto de figuras cinematográficas que hay en el municipio desde 2022.

La desaparición de la figura de Eastwood, según ha explicado este viernes a EFE el alcalde, Alejandro Ramírez, es todo un misterio, ya que "han desatornillado la estatua, no la han roto, se la han llevado, así que pensamos que puede ser un acto vandálico o de algún amante del cine que estuviera de paso y quiso llevársela de recuerdo".

Ramírez ha apuntado que no tienen ninguna pista de quién ha podido cometer este "secuestro", ya que el único sistema de seguridad que hay en la zona es el de un supermercado y no se ve nada sospechoso en las imágenes, "está en una zona de paso, en el camino Mozárabe, así que era casi un lugar de paso obligado de los peregrinos, que aprovechaban para echarse una foto con Clint Eastwood".

Fue un vecino del municipio el que dio la voz de alarma el pasado domingo después de ver la estatua por última vez la noche del sábado mientras volvía a casa: "Creemos que el robo de produjo la madrugada del domingo, porque por la mañana ya no estaba", indica el responsable municipal, que asegura que han hablado con la Guardia Civil para poner una denuncia los próximos días.

Esta no es la única figura cinematográfica que hay en el municipio, ya que al desaparecido Eastwood se suman Sean Connery o el famoso asiento de la serie 'Juego de Tronos'.

El alcalde de La Calahorra, Alejandro Ramírez, ha añadido que la figura del actor de 'El bueno, el feo y el malo' será repuesta próximamente, junto a un lote de otros protagonistas del séptimo arte que se sumarán a la ruta que hay en el municipio y que sirve como reclamo turístico. EFE

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