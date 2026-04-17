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95-69. El Barça cumple, termina noveno y se medirá el Estrella Roja en el 'play in'

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Barcelona, 17 abr (EFE).- El Barça cumplió este viernes al vencer en la última jornada de la Euroliga al Bayern Munich (95-69), que ya no se jugaba nada, terminó la primera fase en la novena posición y se enfrentará en el primer partido del 'play in' al Estrella Roja en el Palau Blaugrana.

El conjunto azulgrana empezó frío, pero mejoró con la entrada de Youssoupha Fall (14 puntos y 12 rebotes), Tomas Satoransky (4 y 5 asistencias) y Darío Brizuela (16) al final del primer cuarto, y dominó el juego de ahí en adelante, con papeles destacados para Jan Vesely (11) y Will Clyburn (22, 7 y 5) en una sólida actuación coral. Isiaha Mike (17) fue el máximo anotador de los visitantes.

Se medían en el Palau Blaugrana los dos técnicos que han ganado la Euroliga con el Barça: Pesic, en su último encuentro internacional antes de retirarse, y Pascual, que regresó al rescate de una sección a la deriva y que trabaja para acabar la temporada de la mejor manera posible mientras reclama recursos al club para continuar.

Pero antes del salto inicial, el protagonista fue Pesic. De los aplausos espontáneos durante el calentamiento, que devolvió de la misma manera y llevándose la mano al corazón, se pasó a la ovación cerrada cuando el presidente en funciones del Barcelona, Rafael Yuste, le entregó un obsequio conmemorativo.

Fuera por la emotividad o por otra razón, el Barça no saltó a la pista como si se jugara la clasificación. Blando en la zona, concedió rebotes y puntos cerca del aro sin apenas oponerse, y perdió balones para desesperación de Pascual, que pronto echó mano del gigante Fall y del cerebral Satoransky, aplaudido en su reaparición tras cuarto partidos de ausencia por una indisposición.

Estos cambios, sumados al efecto microondas de Brizuela, con 10 puntos rápidos desde el banquillo, y la clase de Clyburn, con otros 8 en el cuarto, dieron la primera ventaja a los azulgranas al final del asalto inaugural (20-19), una dinámica prolongada por la energía de Norris y Cale (33-21, min.15).

Superado por la mejoría defensiva del Barça y el dominio bajo el tablero de Fall, ovacionado por el público, el Bayern Múnich trató de replicar con los triples de Mike y la creatividad de Dimitrijevic, pero se quedó corto (42-31, descanso).

Lejos de relajase, el equipo de Pascual, dominante en ambos lados de la pista, agrandó su dominio tras el paso por vestuarios hasta alcanzar una máxima ventaja de 23 puntos (61-38, min.27), una fuga impulsada por el buen rendimiento coral en defensa y la aportación destacada de Clyburn, Vesely, Norris y Brizuela en ataque

Tras un último cuarto intrascendente, (95-69), el Barça selló la victoria y la novena plaza, que le permitirá jugar el primer duelo del 'play in' como local ante el Estrella Roja. Si gana, se jugará a domicilio, contra el vencedor del Panathinaikos-Mónaco, el billete a los cuartos de final contra el líder de la primera fase, el Olympiacos.

- Ficha técnica

95. Barça (20+22+26+27): Punter (6), Clyburn (22), Parra (8), Shengelia (7), Vesely (11) -equipo inicial- Satoransky (4), Brizuela (16), Fall (14), Norris (5), Cale (2) y Marcos (-).

69. Bayern Múnich (19+12+17+21): Hollatz (2), Obst (7), Lucic (2), Da Silva (6), Gabriel (6) -equipo inicial- McCormack (4), Dimitrijevic (15), Jessup (-), Rathan-Mayes (8), Mike (17), Voigtmann (2),

Árbitros: Ilija Belosevic (SER), Milos Koljensic (MON) y Marcin Kowalski (POL). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la jornada 38 de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 5.930 espectadores. Antes del pitido inicial, el presidente interino del Barcelona, Rafael Yuste, entregó un obsequio conmemorativo a Pesic. EFE

(foto)

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