Carlos Cantero: "El balón no ha entrado en el primer cuarto"

Zaragoza, 17 abr (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Carlos Cantero, afirmó este viernes, tras caer su equipo en las semifinales de la Euroliga Femenina ante el Galatasaray turco (63-56), que las rojillas perdieron porque "el balón no ha entrado en el primer cuarto".

En la rueda de prensa posterior al encuentro, disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, Cantero destacó cómo la falta de acierto de su conjunto en los primeros diez minutos le lastró todo el duelo.

En ese sentido, señaló que, de haber metido más canastas en ese periodo, en el que disfrutó de "buenos tiros" que, no obstante, no entraron, "la cosa hubiera cambiado", ya que el conjunto aragonés ganó los tres siguientes cuartos.

Por ello, reconoció que se ha quedado con una "sensación agridulce". EFE