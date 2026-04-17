Pesic: "El Barça ha ayudado mucho a Pascual y es el momento de que Pascual ayude al Barça"

Barcelona, 17 abr (EFE).- El entrenador del Bayern Múnich y extécnico del Barça, Svetislav Pesic, que este viernes ha dirigido en el Palau Blaugrana su último partido en la Euroliga antes de retirarse, ha opinado que el club azulgrana ha "ayudado mucho" a su actual técnico, Xavi Pascual, y es el momento de que éste le devuelva su ayuda.

"El Barça tiene al fin un entrenador que es del Barça, nacido aquí. Empieza un nuevo tiempo para el Barça. El Barça ha ayudado mucho a Pascual para llegar a ser uno de los mejores entrenadores de Europa, él tiene experiencia internacional, y es el momento de que Xavi ayude a este club con continuidad. Con Navarro y la nueva directiva muy optimista con el futuro del Barça", ha declarado.

El técnico serbo-alemán, que pronto cumplirá 77 años y anunció recientemente su intención de retirarse de forma definitiva, es una figura querida y respetada en la capital catalana por sus exitosas dos etapas en el club (2002-04 y 2018-20), en las que conquistó la primera Euroliga de la entidad (2002-03), dos Ligas (2002-03 y 2003-04) y tres Copas del Rey (2003, 2018 y 2019).

Preguntado por el mejor momento de su carrera, Pesic ha citado la Euroliga que ganó con el Barça en el Palau Sant Jordi y el Mundial de Indianápolis en 2002 con Yugoslavia. "Soy yugoslavo, aunque Yugoslavia no existe, para mi Yugoslavia existirá siempre", ha subrayado.

Pesic también ha agradecido el homenaje que le ha dedicado hoy el Barça antes del partido: "Quien me conoce sabe lo importante que es el Barça para mí. Nunca voy a olvidar mi tiempo aquí, siempre recodaré este club y esta ciudad. Los aficionados del Barça siempre me han respetado".

Por último, ha augurado un duelo complicado para el conjunto catalán en el 'play in' contra el Estrella Roja: "El Barça siempre es unos favoritos, pero los favoritos no ganan siempre. El Estrella Roja es un equipo muy duro y peligroso. Tienen jugadores atléticos, un buen balance entre perímetro e interior. El Barça tendrá que jugar al límite para eliminarlos". EFE