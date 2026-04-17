El Barça-Estrella Roja se jugará el martes 21 de abril a las 20:45h

Barcelona, 17 abr (EFE).- La Euroliga ha publicado este viernes los horarios del 'play in', que enfrentará el martes 21 de abril al Panathinaikos y al Mónaco (21:00 hora local) en Atenas, y al Barça y al Estrella Roja (20:45h) en el Palau Blaugrana.

El vencedor del partido entre el Panthinaikos y el Mónaco accederá directamente a la eliminatoria de cuartos de final contra el Valencia Basket, mientras que el perdedor se enfrentará el viernes 24 de abril, como local y en un horario todavía por determinar, al equipo que salga victorioso del Barça-Estrella Roja.

El ganador de este segundo partido de 'play in' se verá las caras en los cuartos de final con el ganador de la fase regular de la Euroliga, el Olympiacos. EFE