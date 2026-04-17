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Pascual: "Nos merecemos estar en el 'play-in' por todo lo que hemos sufrido"

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Barcelona, 17 abr (EFE).- El entrenador del Barça, Xavi Pascual, aseguró este viernes, tras ganar al Bayern Múnich (95-69) y terminar la fase regular de la Euroliga en la novena posición, que su equipo se ha ganado el derecho de disputar el 'play in'.

"Hemos jugado un partido completo. Hemos estado a buen nivel en ataque y en defensa. Preparamos bien el partido y lo ejecutamos bien. Merecimos esta victoria. Aunque no ha sido la mejor segunda vuelta, hemos logrado esta novena posición y hemos merecido estar en el play-in por todo lo que ha sufrido para llegar hasta aquí", valoró el técnico catalán.

Pascual elogió al base Tomas Satoransky, que ha reaparecido este viernes después de cuatro partidos de ausencia por una indisposición, y señaló que es "extremadamente importante", pues les ayuda a "mantener el equilibrio, tener intensidad y organizar bien al equipo".

"Lo hemos echado muchísimo de menos. El equipo estaba creciendo y volvía a estar en buen nivel, pero cuando lo perdimos nos bloqueamos. Nos costó reinventarnos para competir. Con su presencia hemos estado mucho mejor y más sólidos. Estoy muy contento de que todo haya quedado en un susto", añadió.

Pascual también destacó la aportación del pívot Youssoupha Fall: "Es un jugador muy especifico, cuando el equipo y el rival encajan, siempre ayuda. Hoy ha marcado la diferencia".

Sobre el duelo en el 'play in' contra el Estrella Roja, el técnico auguró "una eliminatoria muy dura" y dijo que, a pesar de haber ganado los dos partidos previos de este curso, en ambos casos fueron encuentros "muy trabados".

"Es uno de los mejores de la competición físicamente. Tienen talento en todas las posiciones, jugadores y capacidad de romper en el uno contra uno y tirar. Jugar en casa será muy importante, nos ayuda mucho", comentó.

Pascual valoró que el Estrella Roja es "uno de los equipo más físicos de la competición" y deberán "igualar un poco" su nivel para aspirar al triunfo. "Estamos bien a nivel físico, pero tenemos el tífico que tenemos, otros tienen más. Tenemos que competir al límite para tener posibilidades", agregó.

El técnico lamentó que, a diferencia de los clubes de otros países, el Barça tenga que jugar este domingo en Lleida en la Liga Endesa: "Será un partido difícil de jugar y de sacar. Esperemos que no pase nada y el martes estemos preparados para el partido. Será un desgaste muy grande. Ser competitivo aquí es más difícil que en otros sitios".

Preguntado por su continuidad, se limitó a responder que es "momento de remar juntos", si bien reconoció que "los clubes tienen éxito cuando la relación con el entrenador es sólida, crecen y van de la mano".

"No puedes esperar ganar títulos de uno día para otro sin solidez. El club ha ido arriba y abajo en los últimos años, ha perdido un poco la estabilidad y la tiene recuperar", añadió.

Por último, elogió al extécnico del Barça y actual entrenador del Bayern, Svetislav Pesic, que dirigió su último partido en la Euroliga antes de retirarse: "Se va uno de los grandes de nuestro club y de los que ha marcado el baloncesto europeo. Le admiro y me ha deseado suerte". EFE

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