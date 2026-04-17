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85-95. El Valencia Basket amarra una histórica segunda plaza con un triunfo ante el Dubai

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Nacho Herrero

Redacción deportes, 17 abr (EFE).- El Valencia Basket amarró este viernes una histórica segunda plaza en la última jornada de la primera fase de la Euroliga al imponerse como visitante al Dubai Basketball, al que llevó casi siempre a remolque, y se medirá en cuartos de final al ganador del encuentro de 'play in' entre el Panathinaikos y el AS Mónaco.

Aunque perder y ser tercero le podía emparejar seguramente con un rival algo más débil, dentro de la enorme calidad que implican los cuartos de final de la Euroliga, el Valencia no especuló y rubricó una brillante fase regular con 25 victorias y solo superado por el Olympiacos.

El ímpetu de Brancou Badio de inicio, una buena salida en el tercer cuarto liderado por Jaime Pradilla y la aparición de Darius Thompson en el final le permitieron llevarse el choque.

Pese a que era el Dubai el equipo obligado a ganar para apurar sus opciones de clasificarse, fue el Valencia Basket el que dominó el inicio del choque, impulsado por un Badio que desbrozó el camino con un par de triples pero que también abrió la defensa rival con su verticalidad.

El equipo de Aleksader Sekulic, que se estrenaba en el banquillo local, echó mano de su buena puntería desde la línea de 6,75 para no descolgarse, aunque durante bastantes minutos le costó superar la primera línea defensiva del equipo de Pedro Martínez.

Pero el Dubai empezó a acumular argumentos. Primero, la solidez pero también la buena mano de Kabengele, después la capacidad de improvisar de Musa y, finalmente, algunos aciertos desde fuera de Bertans y de Wright IV. Todo eso junto permitió a los locales darle la vuelta al marcador y llegar al descanso por delante (47-45, m.20).

El paso por los vestuarios aclaró las ideas del Valencia, especialmente de Jaime Pradilla, y nubló al Dubai, que volvió a perder el control del juego en el arranque del tercer cuarto. Con la renta de nuevo estabilizada alrededor de los seis puntos para los visitantes, ambos equipos volvieron a intercambiar canastas, con Musa dinamizando los ataques locales y Badio los visitantes.

Al Dubai le costó seguir el ritmo del Valencia, que empezó a sumar de tres en tres y llevó la renta más allá de los diez puntos (65-77, m.29). Los de Sekulic empezaron a encadenar errores no forzados al ver cómo se esfumaban sus opciones.

El Valencia se despistó unos minutos, pero el Dubai no supo aprovecharlo y tres acciones de Darius Thompson y una técnica al frustrado Musa por protestar mandaron a los de Sekulic a la lona a falta de tres minutos y ya no se levantaron.

- Ficha técnica:

85.- Dubai Basketball (19+28+20+18): Musa (21), Wright IV (8), Anderson (7), Dangubic (-), Kabengele (9) -cinco titular- Avramovic (8), Abass (3), Prepelic (2), Bertans (17), Kondic (-), Petrusev (10) y Kamenjas (-).

95.- Valencia Basket (24+21+34+16): Badio (20), Thompson (13), Taylor (1), Pradilla (11), Sako (8) -cinco titular- Puerto (7), Reuvers (8), Key (8), Montero (9), Moore (4), Costello (6) y Nogués (-).

Árbitros: Mogulkoc (TUR), Vilius (LTU) y Petek (SLO). Eliminaron al local Kabengele (m.40).

Incidencias: partido correspondiente a la trigésima octava jornada de la Euroliga disputado en el Husejin Smajlovic Arena de Zenica (Bosnia) ante unos 5.800 espectadores. El ambiente bélico en Emiratos Árabes Unidos por la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán llevó a la Euroliga a obligar al Dubai a jugar en otro país. EFE

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