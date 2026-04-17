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3-0. El Guaguas vence por la vía rápida para forzar el tercer encuentro

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Las Palmas de Gran Canaria, 17 abr (EFE).- El Club Voleibol Guaguas superó por la vía rápida al Unicaja Costa (3-0) en el segundo encuentro de la serie de cuartos de final por el título de la Superliga Masculina que mide a canarios y andaluces que iguala así la serie tras la derrota sufrida en Almería y que fuerza el tercer duelo que se disputará el domingo en la capital grancanaria.

El tridente formado por el cubano Osmany Juantorena (14 puntos), el brasileño Walla Souza (12) y el argentino Nico Bruno (11) capitalizó gran parte de los méritos del triunfo local, desactivando los esfuerzos ofensivos del finlandés Mikko Rasanen (18).

Tras un arranque igualado, el Guaguas tomó la iniciativa con los remates de Walla Souza y la solidez en la retaguardia de jugadores como Spencer, aunque el conjunto andaluz no daba apenas concesiones en los primeros compases, hasta que el equipo isleño abrió un brecha en el ecuador del set inicial (13-9).

A partir de ahí, el técnico del conjunto almeriense, Israel Rodríguez, solicitó un tiempo muerto para frenar la derrama, pero de poco sirvió, ya que los grancanarios parecían tomar velocidad de crucero (20-14).

Daba la sensación de los hombres de Sergio Miguel Camarero no quería dar espacio a todo atisbo de sorpresa, tras la derrota en el primer encuentro de la serie. Y tras los esfuerzos estériles de Westermann y Ruiz, un remate del ítalo-cubano Juantorena cerró el primer parcial a favor del Guaguas (25-18).

El segundo set comenzó con un guión calcado del anterior: máxima igualdad en los primeros ataques (6-6), hasta que Bruno y Souza encontraron una rendija en la trinchera andaluza para provocar una nueva hemorragia (14-9).

De nuevo, Rodríguez forzó una pausa táctica, la cual parecía mejorar el plan de partido con respecto al paréntesis anterior, si bien el Guaguas seguía manteniendo un pequeño colchón (19-17) pese a los intentos de Villalba y Fernández.

No obstante, un nuevo repunte amarillo, con Ramos, Spencer y Juantorena de protagonistas, puso el segundo asalto en bandeja a los insulares (23-18). Otra vez Juantorena ponía la puntilla para confirmar el 25-21 para el Guaguas.

Rasanen y Westerman asumieron los galones visitantes aunque la igualdad volvía ser la tónica en el inicio del tercer parcial. Pero Walla Souza sacó a relucir su mejor repertorio de remates. El halcón brasileño puso el 16-9 y con ello, el Guaguas se puso a contemporizar.

Ya con el Almería inmerso en la ansiedad, Spencer se encargaría en certificar el cortocircuito visitante con el definitivo punto de set (25-14) con el que se confirmaba el triunfo local (3-0). Con ello, el Guaguas y el Unicaja Costa de Almería se jugarán el pase a las semifinales este domingo en el mismo escenario a las 17.00, hora insular.

Ficha técnica:

3 – CV Guaguas: Nico Bruno (11), Ezequiel Pérez (líbero), Hélder Spencer (7), Osmany Juantorena (14), Walla Souza (12), Miguel Ángel de Amo (-), Unai Larrañaga (líbero), Jorge Almansa (-), Augusto Colito (-), Jean Pascal Diedhiou (-), Tomas Rousseaux (-), Elio Montesdeoca (-), Martín Ramos (8) y Dobromir Dimitrov (-).

Entrenador: Sergio Miguel Camarero.

0 – Unicaja Costa de Almería: Davit Khatchiperadze (-), Francisco J. Fernández (líbero), Bernardo Westermann (2), Ángel Rodríguez Dosal (-), Jorge Fernández (1), José Villalba (6), Francisco J. Iribarne (5), Jesús Ríos (-), Aleix Tarrazo (-), Borja Ruiz (6), Mario García (-), Mikko Rasanen (18), José Joaquín Cañadas (-) y Alejandro Moya (líbero).

Entrenador: Israel Rodríguez.

Parciales: 25-18 (25 minutos), 25-21 (30 minutos) y 25-14 (25 minutos).

Árbitros: Albert Elvira Cerdán y Javier Prieto Lozano.

Incidencias: segundo encuentro de cuartos de final de los play-offs de la Superliga Masculina, disputado en el Gran Canaria Arena ante 960 espectadores, según datos de la RFEV. EFE

dhr/apa

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