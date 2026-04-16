Viernes, 17 de abril de 2026

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FÚTBOL COPA DEL REY MAPFRE

Sevilla. El Atlético de Madrid y la Real Sociedad ultiman este viernes su puesta a punto para la final de la Copa del Rey, que juegan el sábado en el estadio La Cartuja de Sevilla. Ruedas de prensa de ambos entrenadores, el argentino Diego Simeone y el estadounidense Pellegrino Matarazzo, y un jugador de cada plantilla y actualidad de los dos equipos.

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FÚTBOL COPA DEL REY MAPFRE (Entrevista)

Madrid. En la víspera de la final de la Copa del Rey, el delantero noruego Alexander Sorloth describe, en una entrevista con la Agencia EFE, sus sensaciones ante el trascendental partido en el que persigue estrenar su palmarés con el Atlético de Madrid y analiza a su rival por el título, la Real Sociedad. Por Iñaki Dufour

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FÚTBOL COPA DEL REY MAPFRE (Entrevista)

Montevideo. El entrenador uruguayo, Martín Lasarte, recuerda en una entrevista con la Agencia EFE su paso por Real Sociedad, club al que subió a la Primera División y en el que ascendió e hizo debutar a una de las figuras que tendrá Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey Maprfre que este sábado disputarán esos equipos: Antoine Griezmann.

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FÚTBOL SELECCIÓN (F)

Madrid. La selección femenina ultima este viernes su preparación para el partido frente a Ucrania de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 que se juega el sábado en Córdoba. Las jugadoras españolas se entrenan a las 11.00 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas antes de desplazarse a la ciudad andaluza, donde la seleccionadora comparecerá en rueda de prensa a las 18.30.

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TENIS GODÓ

Barcelona. Rafael Jódar, único representante español tras la retirada de Carlos Alcaraz, se mide al británico Cameron Norrie, séptimo cabeza de serie, en cuartos de final del torneo Conde de Godó en una jornada en la que el ruso Andrey Rublev, 15 de la clasificación ATP, se enfrenta al polaco Tomas Machac (47), el serbio Hamad Medjedovic (88) al portugués Nuno Borges (52) y el italiano Lorenzo Musetti (9) al francés Arthur Fils (30) en busca de un billete para semifinales.

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BALONCESTO EUROLIGA (F)

Zaragoza. Las semifinales de la Euroliga femenina han deparado dos cruces entre turcas y españolas. Por un lado, el Spar Girona jugará contra el Fenerbahçe (17.30), mientras que el Casademont Zaragoza lo hará, en el segundo encuentro, contra el Galatasaray (20.30).

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BALONCESTO EUROLIGA

Redacción deportes. El Valencia Basket, segundo, se desplaza a Bosnia para jugar contra el Dubai, undécimo, en el cierre de la primera fase de la Euroliga con el objetivo de asegurar o mejorar su plaza en la clasificación. Por su parte, el Barcelona, décimo, recibe al Bayern Múnich, ya fuera de la lucha por el título, centrado en asegurar un puesto en la siguiente fase.

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CICLISMO FLECHA BRABANZONA

Redacción Deportes. La lucha entre esprinters y 'rematadores' será el aliciente que marcará la 66ª edición de la Flecha Brabanzona que se disputa entre las localidades belgas de Beersel y Overijse, con un recorrido de 162,6 kilómetros que incluye 21 cotas.

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RUGBY ESPAÑA/ENTREVISTA

Madrid. El seleccionador del equipo femenino de rugby, el francés Regis Sones, considera, en una entrevista con EFE, que el estilo de juego de su país, denominado "champagne" inspira el que quiere inculcar al español.

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AGENDA INFORMATIVA

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BALONCESTO

- Euroliga femenina. Fase final, en Zaragoza (FOTO). Semifinales: Spar Girona-Fenerbahce (17.30) y Casademont Zaragoza-Galatasaray (20.30).

- Euroliga. 38ª jornada: Dubai-Valencia Basket (20.00) y Barça-Bayern (FOTO) (20.30).

- Liga Endesa. Última hora de los partidos de la 27ª jornada Surne Bilbao Basket-Baxi Manresa, MoraBanc Andorra UCAM Murcia, Asisa Joventut-Kosner Baskonia y Dreamland Gran Canaria-Casademont Zaragoza.

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BALONMANO

- Liga ASOBAL. 25ª jornada: Abanca Ademar León-Sanicentro Guadalajara (20.00), Viveros Herol Nava-Barça (20.30).

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CICLISMO

- 66ª edición de la Flecha Brabanzona, de 163 km entre Beersel y Overijse, en Bélgica.

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FÚTBOL

- Previa de la final de la Copa del Rey, que se juega el sábado en Sevilla entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

. Atlético de Madrid. Rueda de prensa a las 18.00 y entrenamiento (17.15). (FOTO) (VÍDEO)

. Entrevista con el delantero noruego del Atlético de Madrid Alexander Sorloth. Por Iñaki Dufour (FOTO)

. Real Sociedad. Rueda de prensa a las 20.00 y entrenamiento (19.15). (FOTO) (VÍDEO)

. La Real Sociedad parte de Zubieta para emprender su viaje rumbo a Sevilla vía aérea a las 15.10 para disputar la final de la Copa del Rey (FOTO)

- LaLiga Hypermotion. 36ª jornada. Real Sociedad B-Racing Santander (20.30) y Las Palmas-Leganés (21.00)

. Previas de los partidos Zaragoza-Ceuta, Castellón-Burgos, Cultural Leonesa-Córdoba

- Previa del España-Ucrania, de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 y que se juega el sábado en Córdoba. (FOTO) (VÍDEO)

. Entrenamiento en Las Rozas (11.00) y rueda de prensa (18.30, Nuevo Arcángel).

- Real Madrid. Presentación del Corazón Classic Match 2026 (13.30. Palco de honor del Santiago Bernabéu, acceso por la calle Pedro Damián)(FOTO)(VÍDEO).

- Liga francesa (jornada 30): Lens-Toulouse (20:45).

- Liga italiana (jornada 33): Sassuolo-Como (18:30) e Inter-Cagliari (20:45)

- Final a Cuatro de la Liga de Campeones juvenil (semifinales) en Lausana (Suiza): Benfica-Brujas (14:00) y Real Madrid-París Saint Germain (18:45)

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GOLF

- LIV Golf. Torneo de México, en el Club de Golf Chapultepec (hasta 19).

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JUDO

- Europeos, en Tiflis. Mujeres -57 (Marta García) y -63 (Laura Vázquez) y hombres -73 (Antón Shuhaliev)

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RUGBY

- Rugby a 7. Torneo de Hong Kong (hasta 19).

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TENIS

- Torneos ATP 500 de Barcelona (Conde de Godó) (FOTO) y Múnich (hasta 19).

- Torneos WTA 500 de Stuttgart (Alemania) y Ruan (Francia) (hasta 19).

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VOLEIBOL

- Segundos partidos de las semifinales de la Superliga Masculina.

- Segundos partidos de las semifinales de la Liga Iberdroga Femenina.

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