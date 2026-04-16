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1-0. El Nottingham Forest, a sus primeras semifinales en 42 años

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Londres, 16 abr (EFE).- La madera, una expulsión torpe de Jan Bednarek y un gol de Morgan Gibbs-White propició la primera clasificación europea del Nottingham Forest a unas semifinales en 42 años. Los de Vitor Pereira hicieron buena la vuelta en casa, se impusieron a un Oporto que jugó más de 80 minutos con uno menos y que se topó en dos ocasiones con los palos, y se enfrentarán al Aston Villa en semifinales de la Europa League.

Es un premio tremendo para un Forest que a la vez que deslumbra en Europa sufre para sellar la permanencia en la Premier League. El dos veces campeón de la Champions podría verse, incluso, en la situación de volver a la máxima competición continental, si levanta esta Europa League, al tiempo que desciende al Championship (Segunda división inglesa).

Pero eso son escenarios hipotéticos que ni pasan por la cabeza aún de los aficionados del City Ground, que este jueves disfrutaron de su equipo en Europa como hacía muchos años que no. Con mucho sufrimiento, eso sí, y con una manita de los portugueses, que pese a su favoritismo en la eliminatoria la regalaron prácticamente. En la ida con un ridículo gol en propia puerta y en la vuelta con una expulsión del central Bednarek a los siete minutos.

El ex del Southampton se llevó por delante a Chris Wood y el VAR determinó que era motivo de tarjeta roja. Podía respirar tranquilo el Forest, que tenía 83 minutos por delante para jugar con un futbolista más.

Para mayor desgracia de los de Oporto, a los cinco minutos de la expulsión, un disparo de Gibbs-White, la estrella de este equipo, tocó en un defensa portugués, se envenenó y superó al portero Costa.

La pesadilla se ampliaba, al Oporto ya no le valía con el 0-0 para llevar esto a la prórroga. Necesitaba marcar. Y lo mereció. Se estampó dos veces contra el palo y puso contra las cuerdas a un Forest que a la contra también pudo sentenciar esto. En el tiempo de descuento incluso tuvo un disparo al larguero. Tras esta última ocasión, procedió a encerrarse en el córner y a conformarse con defender el resultado mientras sus aficionados cantaban y ondeaban las bufandas.

Vaya noche en Nottingham, por primera vez desde la Copa de la UEFA en 1984, el Forest está en unas semifinales europeas. La última vez, les eliminó el Anderlecht. En esta ocasión vivirán un duelo fraticida contra el Aston Villa de Unai Emery. Habrá un inglés en la gran final.

- Ficha técnica:

1 - Nottingham Forest: Ortega; Aina, Cunha, Murillo (Morato, m.72), Williams; Sangaré, Domínguez, Gibbs-White; Hutchinson (Hudson-Odoi, m.46 (Bakwa, m.72)), Ndoye (Milenkovic, m.65) y Wood.

0 - Oporto: Costa; Costa (Froholdt, m.46), Thiago Silva, Bednarek, Zaidu (Moura, m.46); Rosario, Fofana, Veiga (Kiwior, m.46); Gomes, Sainz (Varela, m.46) y Moffi (Gul, m.66).

Goles: 1-0. Gibbs-White, m.12.

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda) amonestó a Hutchinson (m.40) por parte del Nottingham Forest y a Moffi (m.32), Costa (m.36) y Gomes (m.90) por parte del Oporto.

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la Liga Europa disputado en el City Ground (Nottingham). EFE

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