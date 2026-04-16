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Rayo Vallecano-Estrasburgo y Crystal Palace-Shakhtar, las semifinales

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Madrid, 16 abr (EFE).- El Rayo Vallecano, que superó su eliminatoria de cuartos de final contra el AEK Atenas, pese a su derrota por 3-1 en Grecia, se enfrentará al Estrasburgo, el líder de la primera fase, en las semifinales de la Liga Conferencia, con el encuentro de ida en Madrid y el de vuelta en Francia, mientras que el Crystal Palace jugará contra el Shakthar.

El equipo inglés recibirá primero al conjunto ucraniano en el duelo de ida y jugará la vuelta como visitante.

Las eliminatorias de las semifinales de la Liga Conferencia se jugarán los próximos 30 de abril, la ida, y 7 de mayo, la vuelta.

La final es el 27 de mayo en la ciudad alemana de Leipzig. EFE

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