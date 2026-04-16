El Braga remonta en segunda mitad y pasa a semifinales ante la decepción del Betis (2-4)

Sevilla, 16 abr (EFE).- El Sporting de Braga ganó 2-4 al Betis con una incontestable remontada en una magnífica segunda mitad, tras empezar con un 2-0 en contra, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa y se metió en las semifinales de una competición de la que fue subcampeón en 2011 ante la decepción de un impotente conjunto español.

Tras el 1-1 de la ida, sendos goles del brasileño Antony (m.13) y del marroquí Abde (m.26) hacían presagiar que el Betis tendría casi hecho el pase a sus primeras semifinales de la Liga Europa, pero antes del descanso acortó distancias el español Pau Víctor y al comienzo del segundo tiempo el Braga impuso su ley y remontó ante un Betis desconocido Betis, con tantos de Carvalho (m.49), del exmalaguista Horta de penalti (m.53) y del francés Gorby (m.74). EFE

(Foto)