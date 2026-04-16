Braga-Friburgo y Forest-Aston Villa, las semifinales de la Liga Europa

Madrid, 16 abr (EFE).- El Braga, que eliminó al Betis por un global de 3-5, y el Friburgo, que se impuso al Celta por un total de 1-6, se enfrentarán en las semifinales de la Liga Europa, con el primer partido en Portugal y el segundo en Alemania, mientras que el otro duelo será entre clubes ingleses, con el choque entre el Nottingham Forest y el Aston Villa de Unai Emery, con la vuelta en Birmingham.
Los partidos de ida se disputarán el próximo 30 de abril y la vuelta se jugará el 7 de mayo.
La final se disputará el 20 de mayo en el estadio del Besiktas en Estambul. EFE
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