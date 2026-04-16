Los hogares están menos endeudados, pero un menor porcentaje tiene vivienda en propiedad

Madrid, 16 abr (EFE).- Los hogares españoles vieron crecer su riqueza neta (resultado de restar a sus activos las deudas) un 3 % en términos anuales entre 2022 y 2024, pero sin recuperar los niveles anteriores a la crisis financiera, y están menos endeudados, aunque se ha reducido el porcentaje con vivienda en propiedad.

Según la Encuesta Financiera de la Familias (EFF) 2022-2024, dada a conocer por el Banco de España este jueves y para la que se han entrevistado a 6.251 hogares, la deuda total se redujo en un 3 %, siendo mayor el descenso en los hogares con menos riqueza neta.

Tanto la proporción de hogares endeudados como el valor de la deuda se redujo, elevándose al 54 % en 2024 los hogares endeudados y siendo el valor mediano -el que quedaría en mitad de una tabla si se ordena a todos los individuos de la muestra- de la deuda en 29.900 euros.

El porcentaje de hogares que posee activos reales (primera vivienda, segunda vivienda y otros activos inmobiliarios) siguió descendiendo, hasta situarse en el 82,6 % a finales de 2024, frente al 89,4 % que representaba en 2011, siendo los hogares menos ricos donde más ha disminuido el porcentaje con activos reales.

También el de los hogares que tiene vivienda principal, un 70,6 % al acabar 2024, frente al 72,1 % que había en 2002.

Aún así, la vivienda principal sigue siendo el activo más importante de las familias (el 54,2 % del valor de los activos reales y un 41,7 % de los totales), y su peso dentro de los activos reales ha subido por primera vez desde 2002, pasando de suponer el 51,7 % de todos al 54,2 %.

El esfuerzo financiero de los hogares para pagar las deudas cayó en 2024 a mínimos desde 2002 y se situó en el 13,4 %, mientras que el porcentaje de hogares con pagos elevados continuó bajando hasta mínimos de 2005.

El porcentaje de hogares endeudados con una ratio de pagos por deuda superior al 40 % de la renta descendió del 8,5 % en 2022 al 7,9 % en 2024 (0,6 puntos porcentuales), si bien en el caso de los hogares de renta baja era del 25,5 %.

El volumen de deuda pendiente total de los hogares españoles representaba, en mediana, el 69,7 % de los ingresos anuales del hogar endedudado en 2024, por debajo del 77,4 % de 2022, y el valor total de esa deuda pendiente era de 571.794 millones en 2024.

El porcentaje de hogares con una ratio de deuda superior a tres veces la renta bruta anual descendió 3,7 puntos porcentuales, hasta el 10,5 %, entre 2022 y 2024, prosiguiendo el descenso iniciado en 2014.

Un 25 % de los hogares tenían deudas pendientes por la compra de su vivienda principal a finales de 2024, porcentaje que ascendía al 40,1 % en los hogares en que el cabeza de familia tenía entre 45 y 54 años.

Para el conjunto de hogares se redujo el porcentaje con deuda pendiente por la compra de su vivienda principal en 2,7 puntos porcentuales con respecto a 2022 y la cantidad mediana de deuda pendiente era de 60.900 euros.

La tasa de propiedad en los hogares más jóvenes creció en 2024 un 5 % por primera vez desde 2020, algo que el director de Economía del Banco de España, David López Salido, ha atribuido al mayor dinamismo de la economía, aunque, según la economista investigadora Laura Crespo, en los últimos años ha habido un aumento de la corresidencia de hijos con sus padres.

Aunque la deuda para comprar casa sigue siendo la más importante, los créditos personales vienen ganando peso desde 2014 y, mientras la deuda hipotecaria ha caído del 91 % al 80 %, el crédito personal ha subido del 6 % al 11 %.

Pese a representar sólo el 11 % de la deuda total de los hogares, los pagos por créditos personales suponían el 27 % del total, frente a la deuda hipotecaria, que representaba el 55 %.

En cuanto a los activos financieros, las cuentas corrientes pierden peso en los hogares con mayor riqueza neta, en favor de las cuentas de ahorro y las acciones no cotizadas, activos con los que buscan evitar que su dinero pierda valor en cuentas corrientes.

La riqueza neta mediana ha crecido entre 2022 y 2024 un 3 % en términos anuales, sin llegar a recuperar los niveles anteriores a la crisis financiera, y su concentración en manos del 1 % y el 10 % de los hogares más ricos se mantuvo estable en el 21,6 % y el 52,9 %, respectivamente.

La renta bruta total de los hogares españoles (rentas laborales, de capital, ayudas y prestaciones públicas antes de impuestos y cotizaciones) entre 2021 y 2023, último año tomado para este indicador, fue de 903.330 millones de euros, al crecer un 3,8 % en términos anuales y superó por primera vez el nivel de 2001. EFE