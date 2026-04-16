La Fiscalía de la AN pide trasladar a cuatro afganas a España "perseguidas por ser mujeres y defensoras de los DDHH"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional(AN) ha pedido que se traslade a España a cuatro solicitantes de asilo afganas "perseguidas por ser mujeres y defensoras de los derechos humanos", dos de ellas futbolistas y otra periodista y activista.

En un comunicado, recogido por Europa Press, la Fiscalía avisa de que existe el "riesgo grave para su vida e integridad física y moral", ya que en Afganistán las cuatro pertenecen "a colectivos especialmente vulnerables y perseguidos por el hecho de ser mujeres" e "integrantes de un mismo núcleo familiar de la minoría étnica tayik".

Además de "una de ellas ser periodista y activista de derechos humanos, y dos de ellas futbolistas", ha indicado la Fiscalía en su solicitud en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, y con informe de la Comisaría General de Información. Las cuatro mujeres se encuentran "huidas en Pakistán, con riesgo inminente de ser deportadas a Afganistán por encontrarse en situación irregular, tras haber caducado el visado de entrada", ha apuntado la Fiscalía.

Este procedimiento se tramita ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, con motivo de la demanda presentada por la representación jurídica de las demandantes.