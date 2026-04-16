El PSOE denuncia la "dependencia" del PP con Vox tras su pacto de gobierno en Extremadura

Madrid, 16 abr (EFE).- El PSOE ha denunciado la "dependencia" del PP con Vox tras el pacto suscrito este jueves entre ambos partidos para gobernar juntos en Extremadura y ha afirmado que, aunque haya un nuevo ejecutivo, seguirá habiendo un "bloqueo al avance, a los derechos sociales y a los servicios públicos".

La presidenta del PP extremeño, María Guardiola, y el líder regional de Vox, Óscar Fernández Calle, han anunciado esta jueves un acuerdo para formar gobierno en Extremadura, por el que la popular será la presidenta del Ejecutivo autonómico y Vox ocupará dos consejerías, una con rango de vicepresidencia.

"Evidentemente, era un problema de sillones. Una vez repartidos, han dado luz verde a un pacto que demuestra que lo del PP con Vox no es estabilidad, es dependencia", ha señalado el PSOE en una nota de prensa.

Para los socialistas, el Gobierno de PP y Vox es un Ejecutivo "decidido desde Madrid" y han acusado además al partido de Alberto Núñez Feijóo de estar "abrazado a la ultraderecha" y de juntarse con los "socios" del hasta ahora primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y con quienes quieren "desmontar el sistema autonómico".

Por otro lado, el PSOE ha reprochado a PP y Vox que hayan tardado cuatro meses para firmar un pacto de gobierno, tras las elecciones autonómicas de Extremadura del pasado 21 de diciembre, y ha augurado que "el bloqueo en Extremadura seguirá aunque haya gobierno".

"El bloqueo al avance, a los derechos sociales y a los servicios públicos", ha añadido el PSOE, al tiempo que ha asegurado que el proyecto socialista liderado en Extremadura por Álvaro Cotrina es "la alternativa que acabará con este gobierno". EFE