Antony y Abde ponen en ventaja al Betis al descanso (2-1), recortada por Pau Víctor

Sevilla, 16 abr (EFE).- Un gol del brasileño Antony dos Santos, cerca del primer cuarto de hora, y otro del marroquí Ez Abde, rebasado el ecuador del primer tiempo, ponen en ventaja al Betis al descanso (2-1) en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa ante el Braga y le daría el pase a semifinales tras el 1-1 de la ida, una renta que luego recortó el español Pau Víctor.

En una primera parte dominada por el equipo español ante un inofensivo conjunto portugués, Antony abrió el marcador de cabeza a los 13 minutos y luego lo amplió en el 26 Abde, a quien se le anuló otro tanto por fuera de juego previo del brasileño tres minutos después, aunque el Braga recortó distancias en el 38 al aprovechar Pau Víctor un choque entre las cabezas de Bartra y Llorente que dejó a este último con una momentánea conmoción, aunque siguió en el partido. EFE

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