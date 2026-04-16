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PSOE extremeño lamenta los "cuatro meses perdidos" tras el acuerdo de gobierno de PP y Vox

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Mérida, 16 abr (EFE).- El PSOE de Extremadura ha lamentado esta tarde, tras conocerse el acuerdo de gobierno entre PP y Vox, "los cuatro meses perdidos para acabar en un acuerdo que confirma que Extremadura no decide" y advierte de que "el pacto da lugar a un gobierno que nace muerto".

En nota de prensa, los socialistas extremeños han indicado que se han perdido cuatro meses de "tiempo valioso" para llegar a un desenlace que, a su juicio, era previsible desde el inicio.

Ademas, consideran que este periodo de incertidumbre no ha servido para avanzar en soluciones para la ciudadanía, sino únicamente para dilatar una negociación cuyo resultado "estaba cantado" y critican que las decisiones claves se han tomado fuera de Extremadura, con una negociación que "ha estado en todo momento dirigida desde Madrid, sin contar realmente con los intereses de la región".

En este sentido, han denunciado que se trata de "un pacto de reparto de poder cerrado en la sombra y sin transparencia", en el que Extremadura no ha tenido protagonismo alguno, por lo que toda la negociación ha sido "una falta de respeto a los extremeños y extremeñas y a la democracia en sí".

A su juicio, el acuerdo evidencia que "sí se trataba de un problema de sillones", con el reparto de vicepresidencias, consejerías y otros cargos institucionales, como el cargo de senador autonómico "que volverá a la ultraderecha".

Para el PSOE extremeño, este pacto "dará lugar a un gobierno que nace sin estabilidad, que no está llamado a durar toda la legislatura y que, lejos de aportar soluciones, generará conflictos e incertidumbre para los extremeños".

Por ello, ha calificado además de "fracaso absoluto" la estrategia de Guardiola, que convocó elecciones con el objetivo de gobernar sin Vox y que ahora ha terminado integrando a esta formación en el Ejecutivo.

"El PP prometió moderación, pero ha optado por la dependencia de Vox", señalan en su nota en la que concluyen que el acuerdo refleja que Vox ha impuesto sus condiciones, ha decidido cuándo y cómo se cerraba el pacto, cumpliendo con las declaraciones de Oscar Fernándes de que habría gobierno "cuando les diese la gana”.

Ante esto, el PSOE de Extremadura ha reivindicado su papel como alternativa política y ha sostenido que representa la única esperanza para garantizar estabilidad, progreso y defensa de los intereses de la comunidad. EFE

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Viernes, 17 de abril de 2026

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