2-0. El Rayo pierde al descanso y sufre en Atenas

Redacción deportes, 16 abr (EFE).- Un gol del angoleño Antonio Cabaca 'Zini' y otro del rumano Razvan Marin permiten al AEK Atenas ganar 2-0 al descanso al Rayo Vallecano, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Conferencia que se disputa en el Allwyn Arena de la capital griega.

Con este resultado el Rayo sigue clasificado para semifinales debido a la ventaja que tiene del partido de ida, en el que venció 3-0. EFE