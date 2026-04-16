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Julian Schuster: "Le hemos dado continuidad a lo que habíamos hecho en nuestro estadio"

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Vigo, 16 abr (EFE).- El alemán Julian Schuster, entrenador del Friburgo, no escondió su satisfacción por el “gran partido” que realizó su equipo en Balaídos, donde volvieron a aplastar al Celta para sellar su pase a las semifinales de la Liga Europa.

“Hemos empezado muy bien el partido, le hemos dado continuidad a lo que ya habíamos hecho en nuestro estadio. Los dos primeros goles, que han sido maravillosos, nos han dado mucha tranquilidad. Me quedo con el carácter que han mostrado mis jugadores”, manifestó en rueda de prensa.

Schuster destacó la “personalidad” con la que jugaron sus futbolistas porque “hemos querido tener el balón y lo conseguimos, eso fue muy importante para quitarle confianza al rival y a su afición”.

“Creo que hemos sido muy desagradables para nuestro rival con nuestra presión, eso los incomodó porque son un equipo que está cómodo con el balón”, apuntó el preparador del Friburgo.

Schuster dijo no tener “ninguna preferencia” sobre el rival de las semifinales -Betis o Braga-, y prometió contarle a sus “hijos y nietos” lo que han hecho con esta clasificación para semifinales.

“Al principio de temporada, hubiera sido muy atrevido por mi parte creer que estaríamos en semifinales. Hay que empezar la temporada con humildad, saber quiénes somos, pero si trabajamos duramente ya hemos demostrado lo que podemos hacer”, manifestó. EFE

dmg/arh

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Viernes, 17 de abril de 2026

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