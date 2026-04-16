España levanta el confinamiento de las aves de corral al mejorar la situación de la gripe

Madrid, 16 abr (EFE).- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha levantado por completo el confinamiento preventivo a las aves de corral, establecido desde noviembre, para evitar el contagio de gripe aviar ante la evolución favorable de la situación epidemiológica.
Así lo recoge en un orden del Departamento que ha publicado el Boletín Oficial del Estado este jueves y que entra en vigor hoy mismo.
El Ministerio ha tomado esta decisión una vez que se ha constatado la ausencia de casos en aves silvestres y ante la previsión de la subida de las temperaturas, pero manteniendo la aplicación de las herramientas de gestión del riesgo espacial de incursión y presencia del virus en el medio en España. EFE
Últimas Noticias
El Supremo avala orden sobre bono social y reconoce derecho de empresas a ser indemnizadas
Detenida una mujer de 45 años en Bilbao tras incendiar una lonja con su pareja dentro
Temas del día de EFE España del jueves 16 de abril de 2026
El IBEX 35 sube el 0,12 %, pendiente de Oriente Medio, datos económicos y resultados
Los discos de la semana: Nine Inch Nails y Bunbury amplían sus caminos diversos
MÁS NOTICIAS