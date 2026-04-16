Espana agencias

Demuestran que el calentamiento de los mares compromete a los grandes peces oceánicos

Guardar

Granada, 16 abr (EFE).- Una investigación ha advertido de que los grandes peces oceánicos, como el atún o el tiburón blanco, están en riesgo por el impacto del calentamiento de los mares, animales mesotérmicos que sufren una alta demanda energética para adaptarse a un agua cada vez más caliente.

El trabajo de investigación, que acaba de publicar la revista Science, advierte de que los grandes peces mesotérmicos como atunes, tiburones peregrinos o tiburones blancos, enfrentan una alta demanda energética y un creciente riesgo de sobrecalentamiento debido al aumento de la temperatura oceánica.

El estudio, en el que participa el investigador de la Universidad de Granada (UGR) Ignacio Peralta Maraver, ha analizado cómo el tamaño corporal, la estrategia térmica de cada especie y el calentamiento global determinan su distribución actual y su vulnerabilidad futura.

El trabajo, que ha aportado nuevas claves sobre la extinción de especies del pasado, ha diferenciado entre dos grandes grupos de peces según su capacidad para regular el calor corporal.

Por un lado, los ectotermos estrictos, cuya temperatura corporal depende directamente de la del agua; y por otro, los mesotermos, que generan y retienen parte de su calor interno.

Estos últimos, entre los que se encuentran algunas de las especies más conocidas y de mayor tamaño, requieren de mucha más energía que los ectotermos de tamaño similar y además disipan el calor con gran dificultad.

El equipo responsable de la investigación ha desarrollado y validado una técnica innovadora para estimar la demanda metabólica de una amplia variedad de peces óseos y cartilaginosos a partir de su tamaño corporal y su estrategia térmica.

Este avance ha resultado especialmente relevante porque permite estudiar especies cuya tasa metabólica era prácticamente imposible de medir de forma directa en el laboratorio.

Gracias a estas estimaciones, los autores han podido determinar que, a medida que los peces mesotermos aumentan de tamaño, generan calor más rápido de lo que pueden perderlo, un desajuste metabólico que provoca un riesgo creciente de sobrecalentamiento.

Este fenómeno explica por qué, en los océanos actuales, muchas de estas especies se concentran en aguas frías, altas latitudes o zonas profundas, para compensar su elevada demanda energética.

El estudio ha propuesto también una nueva explicación a las extinciones de especies ocurridas hace millones de años, ya que sus autores sugieren que gigantes como el megalodón pudieron extinguirse al quedar atrapados en una combinación letal: una altísima necesidad de energía, una escasa capacidad para disipar el calor y el cambio en las condiciones del océano.

Los resultados del trabajo han permitido anticipar qué especies serán más vulnerables al calentamiento oceánico, lo que resulta fundamental para diseñar estrategias de conservación basadas en mecanismos fisiológicos para reducir riesgos de colapso poblacional frente al calentamiento global. EFE

mro/vg/icn

Últimas Noticias

Armengol delegó la gestión de las mascarillas en un director general, según la UCO

Infobae

Guardiola (PP) y Calle (Vox) convocan ruedas de prensa en marco negociación en Extremadura

Infobae

Fiscalía pide traer a España a cuatro afganas perseguidas por defender derechos humanos

Infobae

La Fiscalía de la AN pide trasladar a cuatro afganas a España "perseguidas por ser mujeres y defensoras de los DDHH"

La Fiscalía de la AN pide trasladar a cuatro afganas a España "perseguidas por ser mujeres y defensoras de los DDHH"

Armengol acudía a Koldo para contactar con Ábalos y le consultó sobre mascarillas infantiles: "Te lo arreglo"

Armengol acudía a Koldo para contactar con Ábalos y le consultó sobre mascarillas infantiles: "Te lo arreglo"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aldama presionó a Koldo para que Ábalos activase contactos en República Dominicana para vender material sanitario durante la pandemia: “Llamar al puto presidente”

Aldama presionó a Koldo para que Ábalos activase contactos en República Dominicana para vender material sanitario durante la pandemia: “Llamar al puto presidente”

PP y Vox llegan a un acuerdo en Extremadura para impulsar la investidura de María Guardiola

La UCO sitúa a Armengol en contacto con Koldo para reactivar el transporte en Baleares durante la pandemia: “A ver si lo puedes arreglar”

Macron propone un “día sin conexión” al mes para que los jóvenes franceses redescubran “la vitalidad de la vida real”

Feijóo recibe este viernes en Génova a María Corina Machado y se suma a un encuentro con cargos del PP y venezolanos residentes en España

ECONOMÍA

Esto dice la ley sobre si puede el ayuntamiento entrar en tu casa por acumular animales o malos olores

Esto dice la ley sobre si puede el ayuntamiento entrar en tu casa por acumular animales o malos olores

Los jóvenes dedican casi la mitad de su salario a alquilar una habitación: “Eso no es independencia es supervivencia”

La Comisión de Fiestas de Villamanín recibe una denuncia penal y dos intentos de estafa tras la polémica del Gordo de Navidad

Bruselas activa ayudas de emergencia para los pescadores ante la pérdida de ingresos y el incremento de costes por la guerra en Irán

Así regula la ley el teletrabajo en España: voluntario, pactado y con las mismas condiciones que el trabajo presencial

DEPORTES

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”

Roberto Bautista anuncia su retirada del tenis profesional para finales de 2026: de su pasión por los caballos a su despedida de soltero en Wimbledon

El presidente de la FIFA pone fin al sueño de Italia: Irán jugará “seguro” el Mundial y Trump afirma que la selección será “bienvenida”

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida