Armengol acudía a Koldo para hablar con Ábalos y le consultó sobre mascarillas infantiles: "Te lo arreglo, déjame"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acreditado que la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, acudió en varias ocasiones al exasesor ministerial Koldo García para contactar con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, para cuestiones relativas a test PCR o consultarle sobre mascarillas infantiles durante la pandemia. "Te lo arreglo. Déjame unas horas. Solo faltaría", le contestó él.

En un informe sobre la compra de material sanitario por parte del Govern balear, al que ha tenido acceso Europa Press, los investigadores trasladan al juez Ismael Moreno, que instruye el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, algunas de las conversaciones intervenidas que tuvo Armengol con Koldo para llegar hasta Ábalos.

Y señalan que Koldo actuaba "como correa de transmisión, gracias a la influencia que ostentaría debido a su posición como asesor de Ábalos, entre las autoridades de la Administración balear y los intereses de Víctor de Aldama", empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo'.

"AHORA TE CONTESTA"

La UCO recoge una conversación por WhatsApp entre la expresidenta balear y el exasesor ministerial, fechada el 15 de junio de 2020, en el que Armengol le escribió: "Necesito hablar con el ministro. ¿Me puedes ayudar?", a lo que Koldo le contestó: "Llámame por favor".

Al día siguiente, Koldo se interesó sobre si había logrado contactar con Ábalos, pero Armengol dijo que no, que le había enviado un mensaje que todavía no tenía respuesta, pero que sí que le había llamado el entonces secretario de Estado, Pedro Saura.

"Ahora te contesta", replicó Koldo, en alusión a Ábalos, y añadió: "¿Pedro te solucionó?". "Me dijo que lo ve factible. El problema es Sanidad. Pedro lo vio bien", expresó Armengol. "Ahora hablo con él", zanjó el exasesor ministerial.

Esa misma tarde, Koldo escribió tres mensajes a Armengol: "Ves", "tarde pero lo tienes", "mañana te llamo un minuto", a los que la expresidenta balear replicó: "Gracias. A ver si lo puede arreglar".

"De esta conversación se podría desprender que, al final, Armengol, gracias a la intermediación de Koldo, habría podido hablar con Ábalos, con la intención de solucionar un problema, posiblemente relacionado con los test PCR que se estarían haciendo para permitir el tránsito de pasajeros", aducen los investigadores.

"¿TÚ SABES SI ALGUIEN VENDE MASCARILLAS INFANTILES?"

Además, los agentes plasman que Armengol se puso en contacto el 26 de abril con Koldo para consultarle si sabía de alguien que vendiera mascarillas infantiles.

"Por cierto, ¿tú sabes si alguien vende mascarillas infantiles?", le preguntó la dirigente. "Te lo arreglo. Déjame unas horas. Solo faltaría", le contestó él. Una captura de esa conversación, apunta la UCO, fue localizada en el teléfono de Aldama.

Y ese mismo día, Koldo respondió por la tarde, "informándole que se tardarían 7 días, que el coste serían 800.000 euros, dependiendo del avión y transporte".

La UCO también recoge que el primer contacto detectado entre el que fue asesor y el Govern balear se produjo un día antes, cuando escribió a Armengol: "Buenos días, presidenta. Ayer la llamé. Caí en la cuenta que igual no tiene mi móvil. Soy Koldo García, estoy con José Luis Ábalos. Si puede por favor me llama cuando pueda. Gracias", si bien los agentes desconocen si la llamada se llegó a producir.

AYUDA EN FONDOS EUROPEOS

Meses más tarde, el 8 de septiembre, Armengol se puso en contacto con Koldo sobre la posibilidad de abordar con Ábalos "el tema de los fondos europeos e inversiones en Baleares". "¿Me ayudarás? Muchas gracias", escribió en aquel momento.

Ese mismo día, el exasesor ministerial envió un mensaje a Aldama en relación a los test PCR en aeropuertos, asegurando que no podían hacer nada sin el permiso del Ministerio de Sanidad, según la UCO.

El 2 de octubre, Armengol volvió a escribir a Koldo, esta vez sobre una visita del exministro a Ibiza. "Para nosotros es importante la reunión con él", afirmó la expresidenta, a lo que Koldo resolvió: "Lo arreglo y te digo luego", anunciándole que concertaría una videollamada con Ábalos.

"Si os va bien podríamos hacer videoconferencia. Mi consejero se tiene que reunir con ellos y vamos avanzando. Si luego necesitamos algo más yo vendría a ver al ministro. Gracias", respondió Armengol. Finalmente, según los mensajes de Koldo intervenidos, el encuentro no se produjo por "indisposición" de Ábalos.

KOLDO A ARMENGOL: "PERO SERÁS JODIDA"

Los contactos reanudaron el 30 de octubre, cuando Armengol le envió a Koldo un documento titulado 'Propuesta de controles sanitarios en Puertos y Aeropuertos de les Illes Balears", un informe que proponía la realización de pruebas PCR a quienes quisieran entrar en el archipiélago.

El mismo día, Víctor Francos, que era jefe de Gabinete del entonces ministro de Sanidad Salvador Illa, le dijo por WhatsApp a Koldo: "De Baleares te digo algo hoy".

Armengol, a la mañana siguiente, escribió a Koldo: "La SE no llamó a la consejera por eso no te dije nada. A ver si hoy nos dicen algo", en alusión a la Secretaría de Estado de Sanidad, para confirmarle, el 1 de diciembre, que sí se produjo el contacto entre la consejera balear y la secretaría de Estado.

La expresidenta volvió a reportarle al exasesor ministerial. "Le dijo que Illa quiere presentar al presidente esa semana la propuesta de hacer test europeos. De la propuesta de Baleares dicen que no ven controles nacionales sin más explicación. Mañana llamaré a Illa. Es desesperante. Si se te ocurre algo", se quejó, a lo que Koldo le prometió que hablaría con el jefe de Gabinete.

Tras el contacto de Koldo con Francos, Armengol avisó a Koldo de que Illa le acababa de llamar. "Esta semana me contesta a nuestra propuesta. Le he visto más predispuesto. Tendremos que seguir insistiendo", escribió Armengol. Koldo, por su parte, respondió: "Pero serás jodida".

MASCARILLAS QUE NO CUMPLÍAN LOS REQUISITOS

En este informe, la UCO analiza la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión --epicentro de la presunta trama-- por parte del Servicio de Salud de Baleares en pandemia.

Los investigadores indican que se habría adjudicado un contrato por 3.701.500 euros para el suministro de mascarillas FFP2 y otro por 57.715 euros para los servicios de gestión necesarios para la adquisición y trámites aduaneros de pedidos de material.

También apuntan que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo emitió un informe sobre la verificación de las mascarillas proporcionadas por Soluciones de Gestión, "concluyendo que ninguna de ellas cumple con los requisitos para ser consideradas FFP2".

Y añade que se habría adquirido el producto procedente de esa empresa, vinculada a Aldama, "sin haberse regularizado el correspondiente contrato".

LA RECLAMACIÓN DEL GOVERN

El informe aborda además la gestión del Govern balear para, tres años después de recibir las mascarillas de Soluciones de Gestión, abrir un procedimiento para anular el contrato debido a que no cumplían los requisitos de FFP2.

Los agentes mencionan a Koldo por su papel de mediación al "detectar una actividad utilizando su capacidad de influencia para intermediar en favor Soluciones de Gestión", frente a la decisión de la Consejería de Salud y Consumo.

El acuerdo de rescisión se firmó el 9 de octubre de 2024 por el Consejo de Dirección del Servicio de Salud de Baleares, que resolvió declarar la nulidad de dicha adjudicación por el procedimiento de emergencia.

Lo que implicaba, según la UCO, que dicho contrato "sería inválido desde su origen, considerándolo inexistente a efectos legales", así como que las partes "deben restituir lo que se haya recibido en virtud del mismo".