Javi Rodríguez: "Hay que estar orgullosos de haber llegado hasta aquí"

Vigo, 16 abr (EFE).- Javi Rodríguez, defensa del Celta, reconoció este jueves la superioridad del Friburgo en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Europa, y pidió centrarse en las siete jornadas de Liga porque ahí se juegan volver a una competición continental la próxima temporada.

“Hemos empezado intentando apretar arribar para enchufar a la gente y tener todo de nuestra parte, pero luego nos ha venido ese gol en su primer tiro a puerta. A partir de ahí, el partido se nos ha hecho un poco largo. Pero hay que estar orgullosos de haber llegado hasta aquí y de esta afición que os apoya hasta el final”, comentó.

El canterano felicitó al equipo por su pase a las semifinales: “Fueron mejores, es así. Tenemos que seguir porque nos quedan siete finales en la Liga para volver a Europa la próxima temporada”.

Javi Rodríguez destacó “el físico” del Friburgo, un equipo que en su estadio “jugó a lo que quiso”, por eso hoy intentaron llevar “el partido a lo futbolístico”.

“Nosotros arriesgamos un poco yendo a pares, pero si no ganas los duelos te pueden superar. Son acciones que tenemos que trabajar para que no vuelva a pasar”, respondió al ser cuestionado por los dos primeros goles del conjunto germano. EFE

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