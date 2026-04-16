El exconsejero andaluz Gaspar Zarrías declara como testigo en la causa de Leire Díez

Madrid, 16 abr (EFE).- El juez de Madrid que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas maniobras para influir en procesos judiciales toma declaración este jueves como testigo al exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías para indagar en si contrató a Díez en 2024 y en su relación personal con ella y los otros investigados.

Se trata de la causa en la que el juez Arturo Zamarriego investiga a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias ante supuestas maniobras contra fiscales y mandos de la UCO con el fin de desbaratar investigaciones judiciales.

Además de esta causa, Leire Díez está investigada en la Audiencia Nacional por presuntas mordidas a través de la supuesta mediación en la adjudicación de contratos públicos junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el propietario de la empresa Servinabar Antxon Alonso, a quien investigadores policiales consideran socio de Santos Cerdán -ex secretario de Organización del PSOE- pero que este niega.

El magistrado citó a Gaspar Zarrías "para que manifieste su relación personal con los investigados en esta causa" y con la entidad Zaño Sociedad Consultora S.L.

El PP argumentó que Zarrías administra la citada sociedad y tuvo contratada a Leire Díez entre junio y octubre de 2024 para que investigara sobre los ERE de Andalucía, por lo que solicitó que declarase como imputado, pero la Fiscalía defendió que lo hiciese como testigo. Y así lo determinó el juez.

Zamarriego también tiene previsto tomar declaración este jueves a un testigo que podría "esclarecer las reuniones controvertidas" que se investigan en esta causa, en una diligencia solicitada por Hazte Oír, cuya denuncia dio pie a la causa.

La última declaración celebrada en el proceso tuvo lugar el pasado 9 de febrero, cuando el empresario Luis del Rivero, en cuya oficina se celebró una reunión entre el fiscal Ignacio Stampa, Leire Díez y Pérez Dolset, explicó que él buscaba un encuentro para que el PSOE rehabilitase a este fiscal apartado del caso Villarejo.

En dicho encuentro, cuya grabación figura en la causa, Díez afirmó ser la "mano derecha" de Santos Cerdán.

Una semana antes, el 2 de febrero pasado, testificó ante el juez Santos Cerdán -investigado por el denominado caso Koldo en la Audiencia Nacional-, quien afirmó que no tiene relación con Leire Díez y no la conoció hasta 2024.

Cerdán reconoció que se había reunido dos veces en abril de 2024 con Diez y Dolset, unos encuentros en los que estos informaron al PSOE de audios del excomisario José Manuel Villarejo acerca de las saunas del suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este partido ya conocía.

Ese mismo día declaró como testigo el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, quien dijo que la información que trasladó al partido en una reunión Leire Díez "era muy relevante y muy grave" pero que "no era novedosa". EFE